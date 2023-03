華爾街砸重金救火 第一共和銀仍前途未卜

美國最大的銀行聯手向第一共和銀行(First Republic Bank)存入300億美元(近新台幣9,478億元),以增強該行財務狀況,試圖遏制過去一週內2家大型銀行崩潰所帶來的影響。而多家銀行聯繫美聯儲(FED)要求提供流動性(提供現金,即印鈔票提供給銀行)截至目前為止,美聯儲放款已達2008年金融風暴時所應對的一半,然而這才只是SVB效應(矽谷銀行倒閉效應)的第一個禮拜而已。

據英國《財經時報》(Financial Times)摩根大通(J.P. Morgan)、美國銀行(Bank of America)、花旗集團(Citigroup)和富國銀行(Wells Fargo)各向總部位於加州的第一共和銀行存入50億美元(新台幣1530億元)、高盛(Goldman Sachs)和摩根史丹利(Morgan Stanley)將各存入25億美元(新台幣765億元),而紐約梅隆銀行(BNY)、PNC銀行、道富集團(State Street)、Truist和US銀行將各存入10億美元。

這些銀行在週四(16)的聲明中表示:「美國最大銀行們共同行動反映了他們對美國銀行系統的信心。我們聯合行動,將我們的財務實力和流動性投入到最迫切需要的系統中。」

但是,這項舉措是否能增強投資者對第一共和銀行以及整個銀行業健康狀況的信心還存在一些問題。第一共和銀行的股票在週四短暫反彈後,卻在盤後交易中下跌了超過20%,發生在銀行宣佈「當前不確定時期,暫停派息」的消息後,立馬下跌。不過,該行還表示,將評估縮小其借款規模、縮小其整體業務的規模和組成。

在銀行業的整體壓力加劇的情況下,美國的銀行湧向美聯儲尋求支持,其中也包含矽谷銀行崩潰後的情況。在截至3月15日的一個禮拜之內,美聯儲的緊急機制上貸出了1600億美元( 近新台幣4.89兆)。

JUST IN: 🇺🇸 $2 trillion could be injected into the US banking system by the Federal Reserve's emergency loan program, JPMorgan says.