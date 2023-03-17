矽谷銀行倒下 新創公司苦日子來了？

美國矽谷銀行（SVB）日前因流動性不足突然倒閉，寫下美國史上規模第二大銀行倒閉案。因SVB與近半數美國創投支持的新創公司都有業務往來，尤其是矽谷科技業與醫療產業，它的突然倒閉，給整個創投圈帶來巨大衝擊。

美國政府包括財政部、聯準會與聯邦存款保險公司（FDIC）聯手救市，但從處理方式來看，其基調不外是「不救銀行、只救存戶」。

矽谷著名創業孵化器Y Combinator總裁陳嘉興（Garry Tan）向媒體表示：「如果政府不介入，我認為整整一代新創公司都會從地球上消失。」

從SVB事件來看，因為美聯準會（Fed）啟動升息循環壓制通膨，新創公司在升息壓力及經濟趨緩下，以超乎SVB預期的速度自銀行提款擠兌，加上SVB資產配置不當（過多比重投資在長期債券上），成立40年的矽谷銀行瞬間倒下；如今，即使新創公司能全數拿回在SVB的存款，但因新創公司較無資產抵押，一般傳統銀行不易放貸，未來籌資恐將面臨挑戰。

SVB倒閉與傳統銀行的不同

SVB成立於1983年，紮根於矽谷所在地加州聖克拉拉（Santa Clara），長期標榜自己為矽谷新創公司和創投圈的金融合作夥伴，根據新創企業需求提供服務方面做到頂級口碑。

在倒下之前，SVB為2500多家風險投資公司放貸，包括光速創投（Lightspeed）、貝恩資本（Bain Capital）和Insight Partners；管理著許多科技業高管的私人財富，擔任大金主，贊助矽谷科技業各種大大小小的科技會議。

SVB作為矽谷新創菁英偏愛借貸的銀行，其倒閉的原因顛覆傳統認知，一般銀行會出現擠兌倒閉，不外乎是該銀行被放款壞帳激增拖累、或是投資高風險衍生性商品出現嚴重虧損；但SVB的倒閉反而是因為持有的安全資產太多（美國公債及長期債券占總資產比重約55％），在Fed激進升息下，債券價格大跌，導致SVB帳面嚴重虧損，又遇到新創公司大量提款，在無法「以長支短」下，短短兩天即宣告倒閉。

凱頭宏觀（Capital Economics）市場經濟學家葛特曼（Jonas Goltermann）表示，該銀行陷入困境的原因是缺乏多樣性的存款來源，而大多數其他銀行的業務「更加多元化」。

倫敦國王學院金融學教授哈根多夫（Jens Hagendorff）表示，SVB的問題在於，多數企業客戶的營運狀態不穩定，「其他銀行大致上體質良好，能夠承受重大衝擊。」

SVB倒閉，矽谷新創產業大地震，新創公司挑戰大

與矽谷新創產業息息相關的矽谷銀行突然倒閉，造成矽谷產業大動盪。外號「矽谷阿雅」的鄭雅慈（Anya Cheng）先後擔任Facebook、eBay、麥當勞等國際公司的主管階層，現在是一間男裝租賃訂閱服務公司的創辦人，定居於美國矽谷。

鄭雅慈在臉書分享，上週四（9日），她正一如往常度過「創業家的一天」，看到群組開始有人轉發SVB倒閉的消息，她打開網銀可以看到餘額，但已經沒辦法轉帳到其他銀行，聯繫銀行窗口也沒人回。

週五（10日）一早，新聞説政府會保證週一（13日）可以領出25萬美元，但領出的錢要有地方放，過去開公司戶頭需要長達一週時間，於是她聯繫在銀行工作的朋友們，希望認識的人能夠加速核准。她並趕往各大銀行ATM，希望把SVB的存款提領出來，但ATM只吐出1,000元美元，SVB的網路銀行也連不上。

鄭雅慈描述，當時各大銀行負責公司開戶的行員們都已被約滿，她留下資料拜託行員有空儘快聯繫。同時，她關掉公司全部廣告、立刻調整價錢、暫停所有採購、取消所有折扣，請同仁列出全部開支給付金額和日期，並把開支排列優先次序。

銀行行員難得周六加班，鄭雅慈一早就向預約好的銀行報到，走出銀行，看著後面排隊的創業家，我倆四眼相望，應該都在想「你跟我一樣衰」。

創業圈開始傳連署書，希望政府出面處理，畢竟矽谷銀行是矽谷存戶最多的銀行，影響的不只是在矽谷銀行開戶的新創，還有許許多多的創投，沒了這些創投的錢，其他新創也無從募資，矽谷銀行的倒閉，可能真的會消滅一整個世代的新創。

她說：「轉帳完成後，看著矽谷銀行戶頭的零元，一方面因為成功轉帳鬆了一口氣，但好像也象徵新創某個世代的結束，畢竟過去新創友善的銀行，主要就是矽谷銀行了。」

鄭雅慈也提及當地的銀行生態圈，過去除了矽谷銀行和第一共和銀行（First Republic bank）兩家是業界聽聞新創友善銀行以外，就只有一些名不經傳的新型態小銀行可以選擇：有些網站設計很漂亮，但其實是多數創業家沒聽過的銀行界新創，而且費用難以負擔。

王道銀行董事長駱怡君則認為，SVB倒閉應可視為單一事件，不至於引發系統危機，但卻為新創事業的未來擔憂。

她提醒，一般新創公司的變動性較大，相較於成熟企業，資金沒有那麼穩健，一旦市場經濟有風吹草動，相較於中大型企業，就會造成較大的反彈。她比較擔心在矽谷銀行事件後，新創事業未來在籌資、發展過程上，可能會面臨更大的挑戰。

2022年美國VC投資降溫，件數與金額同步下滑

台灣經濟研究所副研究員劉育昇引述美國知名私募股權與創投資料庫及數據分析服務提供商Pitchbook與美國創投協會（NVCA）1月公布的2022年第四季美國創投觀測報告顯示，在全球大環境不佳的情形下，美國私募的創投市場也連帶受到影響。

2022年美國VC投資件數為15,852件，較2021年減少30.89％；而投資金額為2,383億美元，較2021年減少14.41％。Pitchbook 指出，在各國以升息對抗通膨的措施下，投資人正放緩部署在風險投資的資本。

2022年美國VC進行首次投資的件數為4,677件，較2021年減少15.61％；而投資金額為234.2億美元，亦較2021年減少8.2％。檢視首次投資件數和追加投資件數的占比，2022年首次投資件數占比下降至29.5％，追加投資件數占比增加至70.5％，這與2013年首次投資件數占38.8％有相當的落差，顯示VC投資人謹慎保守。

展望2023全年度，在募資方面，由於2022年第一季至第四季呈現走跌的趨勢，因此，Pitchbook 預期2023年募資表現可能會創近四年的新低。

2022年美國VC青睞何種產業

2022年美國VC鉅額投資（單筆超過1億美元）共538件，年減35.72％；投資金額為1,163億，年減40.01％。就鉅額投資領域來看，美國VC鉅額投資的領域主要集中在軟體、製藥與生技領域、商業產品和服務，分別占整體的38.07％、15.06％和14.87％。

2022年美國獨角獸獲投件數為372件，年減36.3％，投資金額727億美元，年減48.07％；另外，2022年美國VC投資的獨角獸企業件數占比接近二成，投資金額占比為31％，已連續五年高於25％。上述數字突顯出獨角獸交易仍是影響美國VC投資的關鍵。

2022年美國VC投資件數集中在軟體39.6％，其次為泛健康醫療合計19.4％，其中健康醫療服務8.3％、製藥與生技6.6％、健康醫療器材4.5％。至於投資金額亦集中在軟體37.5％，其次泛健康醫療合計24.9％，其中製藥與生技12.9％、健康醫療服務9％、健康醫療器材3％。

SVB倒閉，生技新創產業受重創？

矽谷銀行近年來重押在生技新創，根據矽谷銀行2022年第四季財報，銀行1,730億美元的存款當中，有12％屬於醫療保健和生物技術領域。矽谷銀行不僅在2022年為近一半的科技和生命科學公司提供了金融服務，另外大客戶Bain Capital（貝恩資本）、Polaris Partneru也大量投資於醫療保健和生技領域。

如今，矽谷銀行突然倒閉，也就是說，需要現金的生技新創公司未來將面臨沒有「金主」支援的困難，將使得生技產業面臨新的變數。

根據國內生醫專業團隊GENET觀點認為，美國在地需要現金的生技新創遇到現金流的問題，因為他們的「金主」也是矽谷銀行的存戶和融資戶，同時不少生技公司也將錢存在矽谷銀行，無論美國、大陸或是印度的新創都將受到衝擊。

之前，10幾家在香港交易的生技公司將矽谷銀行列為主要的往來銀行之一，而這些錢多使用在臨床試驗的錢。

另根據報導，由YC、Accel、Sequoia India、Lightspeed、SoftBank和Bessemer Venture Partner等公司支持的60家印度年輕初創公司與矽谷銀行有往來，除了存款還有貸款，有些公司唯一往來的銀行就是矽谷銀行。

根據路透報導，矽谷銀行讓初期階段的生技新創公司遭遇資金缺口，上市的大型公司則就不受影響。WBB金融分析師布羅札克指出，美國約50％的生技公司都和矽谷銀行往來，包括大量未上市業者。

專家看2023新創生醫產業走向

台灣經濟研究所副研究員林秀英最新報告指出，歷經疫情肆虐、俄烏戰爭、通膨飆高與急速升息等事件，2022年全球投資氛圍轉趨避險，讓早期風險性投資大幅縮水，全球健康醫療產業新創企業在業務與募資上遭遇嚴酷挑戰，從健康醫療產業幾個次領域的投資交易量暴跌，清楚地看出投資人做出因應，就是朝早期規模較小的投資案件移動，不再瘋狂搶投即將IPO的後期募資案件。

展望2023年，雖年初通膨問題有緩解的跡象，但對資金流動性可能依舊不容樂觀，預期2023年規模較小或是早期階段具創新潛力案件的投資與收購會越來越多。

從投資趨向早期與小規模的變化，代表投資機構開始變得更加謹慎和理性，更多地關注技術本身，對投資標的選擇標準將從前兩年的百花齊放快速過渡到精挑細選，強調新創是否具有扎實的創新性，是否位於細分領域前三名，因為唯有如此，才不會被一股又一股的資本寒風將泡沫一一吹破。

另一方面，對於健康醫療領域的新創而言，在2023年依舊充滿著不確定性因素的大環境下，除了管控好現金流量，將其運用到最重要的環節上，更要抓住一切機會，儘可能地儘早拿到足夠的資金來優化技術和産品，加速將研發進度推動到關鍵的業務里程碑，提升企業抵抗風險的能力，不要拘泥於純粹的估值提升，才能在新的一年掌握脫穎而出的機會。