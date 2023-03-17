止血銀行爆雷潮 聯準會已融資3,667億應急

美國當局為舒解矽谷銀行（SVB）倒閉引發的壓力，聯邦準備理事會（Fed）已依據12日所公布新的一年期貸款計畫融資銀行業近120億美元（新台幣3,667億元）。

法新社報導，聯準會今天在聲明中宣布截至15日，「銀行定期融資計畫」（Bank Term Funding Program）所有預付款的未償金額達119億美元。

聯準會12日晚間與財政部和聯邦存款保險公司（FDIC）公布銀行定期融資計畫，力保其他銀行不致步上矽谷銀行倒閉後塵。

聲明指出，這項計畫提供額外資金「以助確保銀行業有能力應付所有存款人的需求」。

財政部長葉倫（Janet Yellen）今天在國會告訴參議員，當局迅速行動以保護矽谷銀行及另一關門的Signature Bank存款人，也意識到「嚴重的蔓延風險」恐引發許多銀行陷入困境。

矽谷銀行（SVB）揭露鉅額虧損10日宣告倒閉，引爆2008年金融海嘯後最大銀行業危機。紐約監管機構12日關閉商業銀行Signature Bank，而設於加州的商業銀行Silvergate則最先於8日終止運營並清算資產，美國一週內3家銀行關門。

之後以第一共和銀行（First Republic Bank）為首的多間地區性銀行股價重挫，存款戶擔心這些銀行長期財務狀況恐為下一個地雷而擠兌領款。

在美國銀行（Bank of America）、高盛集團（Goldman Sachs）和摩根大通集團（JPMorgan Chase）等11家最大型銀行團今天宣布向第一共和銀行注資300億美元後，市場反應正面。

銀行團聲明表示，他們的行動反映出對「這個國家的銀行體系具有信心」。

（譯者：徐睿承/核稿：陳亦偉）

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