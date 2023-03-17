謝金河談瑞信風暴下場 點名這國銀行不妙

矽谷銀行破產後，瑞士信貸又添亂，財信傳媒董事長謝金河分析，都是Fed暴力升息的後座力，這種情況下，不是大股東大力增資，就是由政府主導合併，但直言瑞信經營體質太差，金援治標不治本，更稱德意志銀行股價不到10歐元，市值與德國經濟體規模完全不相稱，歐銀體系歷經歐債風暴，體質日益孱弱。

因沙國國營銀行表明不願再増資，造成瑞士信貸股價大跌，再度引發金融市場危機，謝金河在臉書以「一波未平 一波又起：瑞士信貸事件薄」為題發文，指出很多空頭大師又趁機落井下石，像「富爸爸」羅伯特．清崎一口咬定瑞士信貸一定會破產，末日博士魯比尼認為這會是雷曼兄弟的翻版。

1856年創立的瑞士信貸與瑞士銀行是瑞士2家最具國際知名度的銀行，像楊應超等知名外資分析師都出自瑞士信貸，陶冬博士仍在職。這次在矽谷銀行破產後，因大股東不願增資而告急。

謝金河指出，瑞信近年風波頻傳，像Greensill破產事件、Archegos弊案，都遭到重傷害，經營體質也愈來愈脆弱，股價已經跌到殘值。在2000年前後，瑞信股價在80瑞士法郎以上，這2年跌到2塊多，15日跌0.54，跌幅高達24.24%，股價剩下1.7瑞郎，市值剩67.83億，對照擁有5,800億美元資產，形同殭屍銀行。

在這種情況下，不是大股東大力增資，就是由政府主導合併，這次是由瑞士中央銀行借款540億瑞郎，16日股價終於大漲23%，不過他也坦言，根本的問題還沒有解決。

從矽谷銀行到瑞士信貸，都可以看成是美國Fed暴力升息的餘波盪漾，1年之內，升息8次，升了18碼，這是世紀大事，一定會有事。最近Citadel私募基金創辦人Ken Griffin就痛批Fed拿了1把鈍刀在做外科手術，他認為Fed對抗通膨能力有限，少說點！

其實，歐洲銀行業經過歐債危機，體質愈來愈弱，像德意志銀行股價不到10歐元，市值只有200億歐元，這對照德國經濟體規模，實在很不相稱。

但他也認為，銀行體系頻頻告急，接下來勢必限制Fed升息的力道，2月CPI6%、PPI4.6%，數字急降，油價大跌，創下俄烏戰爭新低，都代表通膨正在降溫的路上，危機往往醖藏轉機。

（旺得富理財網 李宗莉）

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