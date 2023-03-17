投資人躲金融風波 這類基金成避風港

投資人躲金融風波 貨幣市場基金成避風港

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）暴雷掀起金融圈動盪，全球避險情緒升溫，促使部分投資人逐漸將存款轉移至貨幣市場基金。根據美國投資公司協會（Investment Company Institute，簡稱ICI）的數據，截至3月15日當周，共有逾1,200億美元資金流入美國貨幣市場基金，創下2020年4月以來的最大單周規模。

在矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和標誌銀行（Signature Bank）接連倒閉後，資金流入貨幣市場基金（money market fund）的態勢轉趨積極，高盛（Goldman Sachs）16日發布最新報告指出，投資人因擔心銀行業面臨的壓力，逐漸將存款自銀行轉移至貨幣市場基金，過去一周出現大量且快速的資金流入。

根據ICI的數據，截至3月15日當周，約有1,209.3億美元流入貨幣市場基金，寫下2020年4月以來的最大單周流入規模，總資產攀升至5.01兆美元，寫下自2007年以來的最高紀錄，其中約有201.5億美元流入零售類基金，另有1,007.8億美元流入機構類基金。

高盛另外指出，最近幾日貨幣市場仍運作良好，並看好聯邦住宅貸款銀行（Federal Home Loan Bank）和銀行定期融資計畫（Bank Term Funding Program）等工具有助於維持市場的健康運作。

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