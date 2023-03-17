欲脫離中國主導 歐盟要限制這項產品進口

根據英國金融時報16日報導，歐盟執委會可能將限制中國的再生能源科技進口，對採用中國產品的公共合約投標業者降級，使買家更難取得補貼，顯示歐盟正積極處理，太陽能面板和熱泵等產品皆由中國主導供應的問題。

知情人士表示，歐盟的「淨零產業法」（Net-Zero Industry Act）草案中指出，中國提供9成以上的太陽能板零件，且在風機製造、電動汽車等其他供應鏈中的主導地位也在增強，這項趨勢使歐盟方面發現，歐盟正在用對中國清潔能源科技的依賴，取代對俄羅斯天然氣的依賴。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）呼籲應對中國「降低風險」，而淨零產業法草案提到，若投標公開採購案者，使用產品來自在歐盟市占率超過65％的國家，將被降級。知情人士指出，中國就是首要的例子。不過，該委員會的貿易理事會也擔心，這樣對公共採購規則手冊的修改，可能會違反國際貿易規則。

該草案針對供應來源多樣性的部分指出，如果一個第三國，提供了聯盟內對特定淨零排放技術需求的65％ 以上，則被視為不夠多樣化。同時，供應者的環性永續性也將列入評估，這點也可能影響中國進口。

知情人士表示，必須確保這項限制不會變成某種「保護主義」，且不能使一般公司和納稅人的綠色轉型成本更高。范德賴恩日前也曾指出，希望避免在經濟上依賴中國，但歐盟經濟並不會完全與中國「脫鉤」。

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