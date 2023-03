第一共和銀行有救 大銀行聯合挹注300億

矽谷銀行倒閉後,以財富管理服務為主要業務之一的第一共和銀行爆發擠兌、股價震盪受到關注,華爾街日報報導,11間大型銀行已聯合注資300億美元以支撐該銀行度過難關。

華爾街日報報導,美國財政部、聯邦準備理事會(Fed)與聯邦存款保險公司(FDIC)、美國通貨監理局(Office of the Comptroller of the Currency)發佈聯合聲明,表示11家銀行已向第一共和銀行(First Republic Bank)注資300億美元(約新台幣9162億元)。

聯準會官員表示樂見大型銀行支持,此行動「展現出銀行體系的彈性」。

第一共和銀行成立於1985年,根據華爾街日報,該銀行客戶主要為富裕個人或企業,包括Meta執行長祖克柏(Mark Zuckerberg),2022年底銀行總資產約為2130億美元(約新台幣6兆5100億元)。

華爾街日報稍早引述知情人士消息指出,美國摩根大通銀行(JPMorgan Chase & Co.)、花旗銀行(Citigroup Inc)、美國銀行(Bank of America Corp.)和富國銀行(Wells Fargo & Co.)討論向第一共和銀行個別注資50億美元;其他像是摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)、以及區域性銀行則注入較小額度資金。

矽谷銀行(Silicon Valley Bank)10日倒閉引發恐慌,第一共和銀行也爆發擠兌潮,客戶於11日至12日單一個週末提款數十億美元,存款大量流入大型銀行,知情人士告訴華爾街日報,大銀行以此注資計畫將部分資金返還。

週末的擠兌潮爆發後,第一共和銀行12日表示獲得美國聯準會和摩根大通銀行共700億美元可用的流動資金。不過信評機構標普全球評級(S&P Global Ratings)和惠譽(Fitch Ratings)15日將第一共和銀行信用評級砍至垃圾等級,其股價當日重挫21%至31.16美元的10年低價。

第一共和銀行股價今日開盤原先下跌,在大銀行傳出救援方案後反彈。美國財政部長葉倫(Janet Yellen)稍早於參院財政委員會(Senate Finance Committee)聽證會上亦表示銀行體系依舊健全。