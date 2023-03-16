無懼瑞信危機 ECB升息2碼

無視瑞士央行出手拯救瑞士信貸以阻止歐洲金融市場動盪，歐洲央行（ECB）16日召開決策會議後，依然按照計畫升息兩碼，這也凸顯該央行仍把壓制通膨視為優先任務。ECB還指出，基於銀行業不確定性升高，未來利率決策將視經濟數據表現而定。

由於瑞士央行出手拯救瑞士信貸，歐股16日盤中暫時鬆口氣而上漲，但美國一些地區銀行仍搖搖欲墜，美股16日開盤則下跌，科技股相對強勁。

ECB周四結束會議後，宣布將存款利率從2.5％調高到3％，再度改寫2008年最高水準；此外，再融資利率也從3％調升至3.5％。它在聲明中表示，目前央行「正密切關注市場緊張情勢，有必要將採取行動以維持歐元區物價穩定與金融穩定。」

ECB總裁拉加德在會後記者會指稱，歐洲就業市場依然穩健、潛在物價壓力也仍舊強勁，反映ECB對於歐洲通膨居高不下仍感到憂心。據ECB最新預測，今年歐元區通膨均值將達5.3％、明後年則分別降至2.9％與2.1％。不過這些預測都是在銀行業爆發危機前所作。

針對瑞信危機，ECB強調歐洲銀行業具有韌性，央行也擁有完整政策，有需要時將提供流動性。在央行公布決策後，歐元兌美元從1.0601跌至1.0552。

媒體先前引述消息來源指出，該央行自上次例會結束後就預告3月會議會升2碼，為維護威信考量，最後仍升2碼。

ECB還調高今年歐元區成長估值，從0.5％上調到1％，不過下修明年經濟成長預估，從1.9％調降到1.6％。

在美國方面，矽谷銀行與Signature銀行倒閉掀起的銀行業風暴還沒止息，瑞信又爆發財務危機，讓期貨市場再度調整對聯準會 (Fed) 的升息預期。根據芝商所FedWatch工具顯示，交易商押注到年底，聯邦基金利率將降到3.5％至3.75％或是更低，這意味Fed到今年最後一次會議，降息幅度累計將達100個基點。然而一周前，交易商還預期Fed會把終端利率升高到逼近6％。

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