央行金援500億瑞士法郎 瑞信救命錢到手 股價強彈

在多方壓力下，瑞士央行出手解救瑞士信貸（Credit Suisse）。瑞士國家銀行（央行）提供瑞信500億瑞士法郎（約540億美元）。救命錢到手，瑞信周四（16日）股價一度強彈20％，連帶推升歐股。

消息人士透露，瑞士此次採取前所未有的紓困行動，是因為至少面臨一個主要國家和至少一家銀行施壓，要求該國迅速干預，迫使瑞士央行提供救命金以避免危機持續擴大。

因大股東表示不會再注資，瑞信周三股價狂崩將近30％，連累歐洲銀行股指數也重挫7％，倒地不起，瑞信五年期的信用違約交換（CDS）也升至新高。央行紓困消息使這家瑞士銀行周四股價向上反攻，盤中漲幅約20％至2.039瑞郎。

在瑞士央行馳援後，造成風波的瑞信最大股東沙烏地阿拉伯國營銀行（Saudi National Bank）董事長阿爾胡達伊利（Ammar Al Khudairy）指出，過去24小時內圍繞金融股的市場恐慌完全沒有根據。

為了安撫投資人對瑞信的恐慌，瑞士監管機關FINMA保證該銀行將獲得流動性救命金。SNB與FINMA發布共同聲明指出，以系統重要性銀行來看，瑞信「符合實施於系統性重要銀行提升資本與流動性的條件」，強調若有必要可自央行取得流動性。

瑞信隨後指出，該銀行擬向SNB透過擔保貸款機制以及短期流動機制借入最高500億瑞郎，率先強化自家流動性，表示這是為了提高流動性採取的「關鍵行動」。

瑞信另提到將買回30億歐元的債券，一方面是利用該公司許多債券價格大跌的契機，另一方面則可減少利息支出。收購要約將包括價值25億美元的優先美元計價債券，以及價值5億歐元（約5.29億美元）的優先歐元債券。

瑞信表示，借貸和債務收購要約是為了「繼續展開策略轉型，貢獻價值予客戶和其他利益相關者」。