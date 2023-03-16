葉倫再掛保證 美國金融業體質健全

自從上周末矽谷銀行倒閉在美國金融業引爆一連串連鎖效應後，財政部長葉倫（Janet Yellen）便疲於奔命。過去一周她行程滿檔，除了與聯準會及其他主管機關緊急商討對策之外，還得出席國會作證並安撫市場。

葉倫預定16日出席參議院金融委員會的預算聽證會，屆時將再度強調政府已採取「果決且強烈的行動」穩定市場信心。她於事先準備的講稿中表示：「我能向委員會保證美國金融業體質健全，且美國人可以相信自己在需要錢時領得到存款。」

葉倫也表示：「過去一周來我們採取的行動展現政府有決心確保存戶的存款安全。」然而，這份事先準備的講稿並未提到瑞士信貸最新爆發的危機。瑞士信貸在15日傳出大股東不再投入資金的消息，股價在收盤暴跌24％，但16日盤中反彈21％。

回顧過去一周，葉倫行程可謂馬不停蹄。9日正當她在準備隔天出席眾議院聽證會講稿時，矽谷銀行因存戶擠兌而爆發倒閉危機，迫使財政部官員緊急與聯準會、美國聯邦存款保險公司（FDIC）及美國貨幣總稽核辦公室聯絡，約定10日召開緊急會議。

葉倫在10日按照既定行程出席眾議院聽證會，向議員表示她正密切監控「數家銀行」事態發展。當天下午她與聯準會主席鮑爾及多位官員召開視訊會議討論矽谷銀行危機，隨後發布聲明承諾主管機關將採取對策。

沒想到一波未平一波又起，11日紐約標誌銀行（Signature Bank）也面臨倒閉危機，迫使葉倫再度與鮑爾及上述官員緊急開會。在此同時，大批心急如焚的矽谷新創公司集結超過3,500位創辦人及執行長連署，向葉倫提交請願書，要求政府盡速保障存戶權益。

葉倫、鮑爾及其他官員在上周末緊急會議後，終於在12日發布共同聲明承諾矽谷銀行及標誌銀行存戶都能領回存款。葉倫在向國會報告之餘，還抽空接受CBS新聞台專訪，針對矽谷銀行危機發表了13分鐘的說明，並再度向市場信心喊話。

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