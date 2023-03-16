避險資金湧 日圓一周飆近4%

美國地區銀行股價周四恢復重挫，避險資金加速湧入日圓，16日盤中升破132日圓兌1美元。在美國矽谷銀行倒閉的過去一周來，對美元大漲近4％。

日圓兌美元匯率16日盤中大幅升值逾1％，最低觸及131.71日圓兌1美元，延續周三攀升0.6％的漲勢，自3月8日以來暴漲近4％。

美元指數則下挫0.3％至104.283。歐元兌美元升值0.33％到1.061美元，英鎊兌美元下跌0.18％，報1.2043美元。

美國矽谷銀行倒閉引發的風暴暫時平息，大西洋彼岸的瑞士信貸銀行又出事，幸好瑞士央行掛保證提供流動性支持，稍微安撫市場不安情緒。

在歐美金融業前景不明之際，美元與日圓成為絕佳資金避風港，其中以日圓特別受投資人親睞。澳洲聯邦銀行（CBA）外匯策略師康恩（Carol Kong）表示，歐洲銀行業出現了一些新動盪，目前情況依然非常不穩定。

他指出：「基於不確定性升高與金融危機擴散的擔憂，美元與日圓將成為避險需求升溫的最大贏家。」

裕信研究（UniCredit Research）分析師在報告中指出，隨著銀行業危機蔓延至美國以外地區，市場對於避險需求升高，但美國長期公債殖利率下滑可能妨礙美元復甦並限縮其升值空間。

裕信預測，美元指數想重返先前高點105.88恐有難度，原因在於「日圓目前被視為避險首選」。而瑞士法郎恐受瑞士信貸危機影響而持續承壓。

美元兌瑞郎周三飆升2.15％，創下2015年以來最大單日漲幅，但周四回吐部分漲幅，瑞郎目前依然徘徊於一周低點。

投資人持續觀望歐美銀行業爆雷的後續發展，但截至目前政府緊急出手援救的安撫效果有限。市場如今關注各大央行如何調整貨幣緊縮腳步，一方面要能遏制難纏通膨，同時又不能引發金融業新的危機。

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