矽銀倒下引爆金融危機? 大賣空本尊這樣說

美國矽谷銀行（Silicon Vally Bank）本月10日突宣布倒閉，被美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）接管，引發外界擔憂金融危機恐再次引爆。但電影《大賣空》（The Big Short）其中一位主角的本尊、傳奇投資人貝瑞（Michael Burry）卻說，預估矽谷銀行引發的危機很快就會解決，他強調目前看不到真正的危險。

貝瑞過去以悲觀、看空觀點著名，但他近日罕見對銀行危機事件發表正面觀點，他在推特表示，回顧1907年10月尼克伯克信託公司(Knickerbocker Trust)倒閉引發恐慌，之後又有兩家公司倒地震撼金融圈。但之後某個健康的信託公司也爆發擠兌時，當時摩根大通堅定抵抗危機，3週後恐慌現象隨之解除。

貝瑞強調，過去這個週末已看到美國政府堅定抵抗的立場，因此，他預測這次危機很快就會解決，「目前看不到真正的危險。」

但《大賣空》另一位主角的本尊、知名操盤手摩西（Danny Moses）則警告，矽谷銀行倒閉將暴露出更多麻煩。他示警，儘管政府已經採取措施來降低衝擊，但矽谷銀行的倒閉將加劇經濟放緩。

（中時新聞網 邱怡萱）

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