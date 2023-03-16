打破準則紓困矽谷銀 歐洲官員批美無能

多名歐洲的金融監管機構立法者對矽谷銀行倒閉事件的處理感到憤怒。圖／美聯社
多名歐洲的金融監管機構立法者對矽谷銀行倒閉事件的處理感到憤怒。圖／美聯社

多名歐洲的金融監管機構立法者對矽谷銀行（SVB）倒閉事件的處理感到憤怒，痛斥「無能」，並稱華盛頓自己撕毀了拉著歐洲制定超過10年的銀行破產的應變規則，要別人都遵守，結果自己發生了就說這是例外，不算。此外，拜登政府聲稱不會動用納稅人的錢去紓困，英國歐洲監委說這簡直就是個「笑話」，實際上成本還是由人民的稅金去吸收。

據英國《財經時報》（Financial Times）一位歐元區高級官員描述了他們對美國當局「無能」感到震驚，尤其是在與美國人進行了長達十年半的「漫長而無聊的會議」之後，因為美國主張未來停止對任何銀行紓困。

歐洲的監管者對美國決定打破自己拉著大家建立的標準，逕行援引「系統性風險」為矽谷銀行客戶存款提供擔保，歐洲對此感到特別憤怒，認為美國政府藉口稱矽谷銀行規模太小，不需要為了紓困它而遵守美國帶領制定的「防止2008年全球金融危機重演的規則。」

2008年雷曼兄弟（Brother Lehman）危機引發了如何處理銀行倒閉的巨大變化，決策者們經常在瑞士國際清算銀行總部開會，以建立一個制度，以期盡可能的降低銀行倒閉所帶來的廣泛影響的制度。這些制度的核心是對所有者、債券持有人和其他無擔保的債權人，包括資金超過本國擔保限額的存款人，施加損失。

華盛頓智庫彼得森研究所（Peterson Institute）的金融監管專家貝隆（Nicolas Veron）說：「從金融穩定的角度來看，他們真的是用大錘子打死了一隻蒼蠅。」「而且，認定矽銀為具有系統性風險的銀行是一個『非常有問題』的決定，為他紓困為其他無銀行再保（銀行間的保險）的存款創造了危險的先例。」

另一位曾幫助談判國際清算銀行（Bank for International Settlements, BIS）的英國前高級政策制定者，更是稱美國處理矽銀倒閉的方式是一場「災難」。

系統性風險委員會是一個由前高級監管機構組成的機構，它警告美聯儲主席鮑爾（Jerome Powell）和聯邦存款保險公司（FDIC）前負責人麥克威廉斯（Jelena McWilliams）不要採取這一措施。

「我們不清楚所有受影響的銀行業務能否以有序的方式解決。」

時任證監會主席、前英格蘭銀行副行長塔克（Paul Tucker）在信中強調：「如果有一家大型區域性銀行倒閉，這種不確定性，會造成當局訴諸納稅人進行紓困（從稅金中拿錢來填銀行的洞）的可能性。」

拜登政府聲稱，矽谷銀行的倒閉不會對納稅人造成影響（即不會從稅金中拿錢來填銀行的洞），因為其他銀行將承擔紓困未投保儲戶的費用，而且這超過可以從貸款人的資產中收回的費用。

然而，一位歐洲監管機構表示，這種說法是一個「笑話」，因為美國銀行可能會將成本轉嫁給他們的客戶。他說：「歸根結底，這是一個由一般民眾來支付的紓困，而且這還是對超有錢的風險資本家的救助，這就是一個錯誤，」

歐洲人的憤怒在大西洋的另一頭美國也能感覺得到，前美國財政部官員、華盛頓咨詢公司洛克-凱瑞克全球諮詢公司（Rock Creek Global Advisor）總經理斯溫哈特（Matt Swinehart）認為：「全球金融監管合作現在面臨的風險是，這一事件留下了揮之不去的疑慮，即展現出在困難時期，美國（自己）不會堅持全球商定的改革。」

然而，其他人對華盛頓的做法更加理解，認為不救助矽銀儲戶會有更廣泛的危險。「如果無擔保的儲戶沒有得到保護，可能會削弱整體信心，你很容易對其他銀行的使用戶造成傳染。」

（中時新聞網 張威翔）

文章來源：European regulators criticise US ‘incompetence’ over Silicon Valley Bank collapse

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