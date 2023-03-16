打破準則紓困矽谷銀 歐洲官員批美無能

多名歐洲的金融監管機構立法者對矽谷銀行（SVB）倒閉事件的處理感到憤怒，痛斥「無能」，並稱華盛頓自己撕毀了拉著歐洲制定超過10年的銀行破產的應變規則，要別人都遵守，結果自己發生了就說這是例外，不算。此外，拜登政府聲稱不會動用納稅人的錢去紓困，英國歐洲監委說這簡直就是個「笑話」，實際上成本還是由人民的稅金去吸收。

據英國《財經時報》（Financial Times）一位歐元區高級官員描述了他們對美國當局「無能」感到震驚，尤其是在與美國人進行了長達十年半的「漫長而無聊的會議」之後，因為美國主張未來停止對任何銀行紓困。

歐洲的監管者對美國決定打破自己拉著大家建立的標準，逕行援引「系統性風險」為矽谷銀行客戶存款提供擔保，歐洲對此感到特別憤怒，認為美國政府藉口稱矽谷銀行規模太小，不需要為了紓困它而遵守美國帶領制定的「防止2008年全球金融危機重演的規則。」

2008年雷曼兄弟（Brother Lehman）危機引發了如何處理銀行倒閉的巨大變化，決策者們經常在瑞士國際清算銀行總部開會，以建立一個制度，以期盡可能的降低銀行倒閉所帶來的廣泛影響的制度。這些制度的核心是對所有者、債券持有人和其他無擔保的債權人，包括資金超過本國擔保限額的存款人，施加損失。

華盛頓智庫彼得森研究所（Peterson Institute）的金融監管專家貝隆（Nicolas Veron）說：「從金融穩定的角度來看，他們真的是用大錘子打死了一隻蒼蠅。」「而且，認定矽銀為具有系統性風險的銀行是一個『非常有問題』的決定，為他紓困為其他無銀行再保（銀行間的保險）的存款創造了危險的先例。」

另一位曾幫助談判國際清算銀行（Bank for International Settlements, BIS）的英國前高級政策制定者，更是稱美國處理矽銀倒閉的方式是一場「災難」。

系統性風險委員會是一個由前高級監管機構組成的機構，它警告美聯儲主席鮑爾（Jerome Powell）和聯邦存款保險公司（FDIC）前負責人麥克威廉斯（Jelena McWilliams）不要採取這一措施。

「我們不清楚所有受影響的銀行業務能否以有序的方式解決。」

時任證監會主席、前英格蘭銀行副行長塔克（Paul Tucker）在信中強調：「如果有一家大型區域性銀行倒閉，這種不確定性，會造成當局訴諸納稅人進行紓困（從稅金中拿錢來填銀行的洞）的可能性。」

拜登政府聲稱，矽谷銀行的倒閉不會對納稅人造成影響（即不會從稅金中拿錢來填銀行的洞），因為其他銀行將承擔紓困未投保儲戶的費用，而且這超過可以從貸款人的資產中收回的費用。

然而，一位歐洲監管機構表示，這種說法是一個「笑話」，因為美國銀行可能會將成本轉嫁給他們的客戶。他說：「歸根結底，這是一個由一般民眾來支付的紓困，而且這還是對超有錢的風險資本家的救助，這就是一個錯誤，」

歐洲人的憤怒在大西洋的另一頭美國也能感覺得到，前美國財政部官員、華盛頓咨詢公司洛克-凱瑞克全球諮詢公司（Rock Creek Global Advisor）總經理斯溫哈特（Matt Swinehart）認為：「全球金融監管合作現在面臨的風險是，這一事件留下了揮之不去的疑慮，即展現出在困難時期，美國（自己）不會堅持全球商定的改革。」

然而，其他人對華盛頓的做法更加理解，認為不救助矽銀儲戶會有更廣泛的危險。「如果無擔保的儲戶沒有得到保護，可能會削弱整體信心，你很容易對其他銀行的使用戶造成傳染。」

（中時新聞網 張威翔）

文章來源：European regulators criticise US ‘incompetence’ over Silicon Valley Bank collapse

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