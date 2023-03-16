世紀對談》晶片競爭差異 張忠謀曝關鍵

台積電創辦人張忠謀今（16）日與《晶片戰爭》作者克里斯‧米勒（Chris Miller）展開世紀對談，除透露回台創辦台積電時，當年政府只是「很不甘願的投資者」，一掛牌就恨不得賣光持股，並重申全球化已死，自由貿易則瀕死透邊緣，雖表態支持美國去中化的政策，但也直言若僅基於國安，在美生產比重微增幾個百分點就夠用，現在卻直上4成，顯然背後動機不單純。

台積電創辦初期 李國鼎戮力支持

張忠謀透露，李國鼎是台積電創辦初期，唯一相信他的政府官員，如果不是他，政府當初也不會投資，透露成立7年後，1994年台積電公開掛牌，政府巴不得立刻把48%的持股賣掉，還為了讓股票賣快一點而推動赴美上市，後來飛利浦持股降到7%，政府也想跟賣，但經他提醒持股偏低，才保留6%持股迄今。

大陸半導體技術 至少落後台灣5、6年

他並首度針對中國大陸半導體技術發展表態，認為至少落後台灣5、6年，對美國試圖想讓對岸發展腳步慢下來，自己「沒什麼意見，甚至支持」。

但張忠謀質疑，台灣被稱為是最危險的地方，讓美國認為不能全然依賴台灣，但美國透過晶片法案將製造比重從11％拉高到4成，若目標是要提供國防晶片需求，其實僅需幾個百分點就足夠，也讓自己不斷思索，美國為何要制定這個對晶片產業毫無幫助的法案。

美國製造比台灣貴50% 最將衝擊半導體發展

半導體已是生活必需品，跟成本持續降低有關，但透過晶片法案，將製造生產基地移到美國，成本一定上升，張忠謀直言，美國製造比台灣貴至少50％，且還是低估的狀態，並將因無法延續成本下降趨勢，最終衝擊半導體發展趨勢。

對於晶片產業，張忠謀重申，自己認為全球化已死，自由貿易則還沒死透透，但也瀕臨邊緣了。他進一步提到，對半導體晶片產業來說，成本上升，成長速度趨緩，將是不同賽局。

張忠謀分析，現在晶片生產集中在幾個國家，是因為生產最有成本效益，至於美國的競爭優勢是在設計端與設計服務公司端，且設計業必須貼近市場，這都是為何設計公司都在美國的原因。

文化差異 產生競爭力差異

他也舉例，半導體晶片的生產設備很貴，人和工作文化很重要，台、日、韓都有競爭優勢，比如設備半夜1點故障，美國恐怕隔天早上8點才能修好，重新運作，但台灣有很多技職學校產出技術人才，技術人員半夜接到電話就起身，太太知道先生去修機器，只會回頭繼續睡，然後先生出發修機器，半夜2點就修好，重新恢復生產，正是工作文化產生競爭力差異的寫照。

閱讀晶片戰爭 如一場懷舊之旅

此外，張忠謀也不改幽默個性，稱閱讀晶片戰爭一書是場懷舊之旅，因為產業發展與競爭的各個階段自身都有參與，書中所有主角也都認識，只是隨時間逝去，一半人物已逝，自己可以說是書中最後1個還活著的主角。

張忠謀看英特爾:從頭到尾一個人舞池跳舞

另外，針對美國半導體巨擘英特爾（Intel）積極拓展晶圓代工服務（IFS），張忠謀表示，台積電的成功不是靠自己單打獨鬥，並引述輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳說法，表示台積電已學會跟400個夥伴一起共舞，但英特爾從頭到尾都是一個人在舞池中跳舞。

簡單的解讀，就是台積電的成功，不是靠自己單打獨鬥，而是不斷磨合並融入國際供應鏈中。

（旺得富理財網 李宗莉；工商時報 數位編輯）