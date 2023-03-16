小美人魚變臉惹議 迪士尼「政確」過頭？

迪士尼真人版改編電影《小美人魚》自去年劇照曝光後便話題不斷，多數討論都圍繞在「選角」，因女主角海莉貝利（Halle Bailey）與過往白人形象的「愛麗兒（Ariel）」不同。13日，《小美人魚》的完整預告在奧斯卡頒獎典禮上首度公開，其中愛麗兒的姊妹膚色各異，甚至出現亞裔臉孔，而爸爸海王則由白皮膚的西班牙演員飾演，有網友便戲稱爸爸是「真海王」。 事實上，迪士尼近年的作品似乎非常重視「政治正確」，除了在選角上惹風波，在性別與文化議題上也時常引爆爭議，究竟是迪士尼走太前面？還是一般觀眾仍被歧視綁架而不自知？

網友大呼「毀童年」小美人魚選角為何惹議？

《小美人魚》在公開女主角愛麗兒由非裔的海莉貝利拿下後，頻頻受到網友吐槽，大呼這跟童年時白色皮膚、紅色長髮的愛麗兒完全不一樣，甚至以#NotMyAriel（＃不是我的愛麗兒）標籤試圖抵制，更表示飾演烏蘇拉的潔西卡亞歷山大（Jessica Alexander）都比海莉貝利更適合小美人魚一角，希望導演能重新更換人選。

對於網友們的抵制，迪士尼真人版《小美人魚》導演羅伯馬歇爾曾在採訪時提到，選擇海莉貝利是因為她有堅強、美麗、聰慧、熱情的特質，也更加適合現代版的愛麗兒。羅伯馬歇爾說，他們為了愛麗兒選角試鏡了各個種族的演員，因此不存在為了迎合「政治正確」而挑選演員。

迪士尼真人版《小美人魚》導演羅伯馬歇爾與飾演愛麗兒的海莉貝利 。圖／擷取自The Little Mermaid Twitter

對此，網友依舊不買單，表示「沒事，票房會教他做人」、「還不如說其他演員唱歌沒她好，我覺得他們對於聰慧是有誤解的，鋼鐵之心的選角看起來也一點都不聰明卻去演麻省理工天才少女」、「如果真的需要一個黑人來演繹這樣一個角色，完全可以用新故事，而不是披原著的皮」、「不但沒有說服觀眾，還拉踩了其他試鏡演員」。

13日，迪士尼在youtube發布最新的《小美人魚》預告，但截至15日晚間，逾630萬人次觀看，按讚影片的人數只有11萬，但卻有高於55萬人按倒讚。再次顯示網友們對《小美人魚》的不滿。 但是，也有網友認為，若小美人魚和她的姐妹們都是白人形象的話反而是錯的。因為小美人魚及家人們分別代表不同七大洋，選擇不同膚色的演員，才是正確的選角。

新版愛麗兒引網友批評。圖／擷取自迪士尼影業YouTube頻道

選角爭議並非第一次 種族、性別皆成焦點

迪士尼的一舉一動都會被人放大檢視，像是飾演《仙履奇緣》莉莉詹姆斯（Lily James），當時就被批評在電影中腰太細，質疑迪士尼宣揚女性應該要擁有不正常的身材才是完美。講述學習灌籃的新片「小張能灌籃（暫譯）」（Chang Can Dunk），也被網友撻伐選了亞裔當主角，片名諧音卻像「Ching chong」。Ching chong是帶有種族主義的貶義詞，經常被用來嘲弄華文使用者、華裔甚至其他外貌類似華裔的東亞人。

或許是太害怕被放大檢視，迪士尼為了迎合各個議題，包括政治正確、種族議題、關注LGBT族群等，做出驚人之舉已不是第一次。像《美女與野獸》，就是迪士尼第一次在電影中加入斷背情，在電影中加斯頓的跟班對主人加斯頓有著超越主僕的情感。

在種族問題中，除了《小美人魚》選擇外非裔女主角外，《小飛俠》中的小叮噹一角也由黑人女演員亞拉沙希迪（Yara Shahidi）飾演。網友不禁大呼，就算是以故事背景為前提之下，為了迎合「政治正確」，迪士尼如果有一天製作真人版《泰山》，難道敢讓非裔演員飾演被猩猩養大的黑人嗎？

《小飛俠》中，除了小叮噹選角受到討論外，飾演虎克船長的裘德洛定裝照也被批評看起來毫無吸引力，更是被吐槽又這又是一部「政確」版本的迪士尼經典改編，彼得潘是印地安人、小叮噹是黑人、The Lost Boys是女孩子、而虎克船長是白人。

真人版《小飛俠》中的小叮噹一角由亞拉沙希迪（Yara Shahidi）飾演。圖／擷取自Disney Plus TW YouTube頻道

雖然迪士尼選角備受爭議，但過去也有符合故事背景的選角，像是出演《阿拉丁》電影的演員都具中東或阿拉伯血統、《花木蘭》也選擇亞洲臉孔的女主角劉亦菲、女巫鞏俐、皇帝李連杰、師傅甄子丹拍攝。僅管如此，《花木蘭》重新翻拍故事線還是被網友吐槽不懂為何添加了女巫角，原版中的男主角李翔在電影中被刪除，而電影中的匈奴人長的一點也不像匈奴。

迪士尼想轉型「政治正確」卻成雙面刃

如今，只要迪士尼有新片釋出，幾乎避不掉各種紛爭，有人認為迪士尼刻意強調種族多元、政治正確，而忘記忠於原著，甚至有國外網友在論壇上發文詢問「迪士尼從什麼時候開始這麼woke？」，並稱才看迪士尼的新片五分鐘，就整個woke到不行。woke一詞原為保持清醒之意，但後來用於希望大眾關注種族主義和不平等等社會問題，在這些不公義中保持警覺。

不過，也有人認為「原著派」其實只是被歧視綁架而不自知，畢竟所有的童話故事都不該被既定框架限制，以小美人魚來說，主角愛麗兒甚至不是真實存在的物種，對該角色保有不同想像，才更符合迪士尼的奇幻魔法背景。

事實上，迪士尼的「轉型」不僅存在於電影或動畫中，2022年1月時，為了紀念巴黎迪士尼樂園成立30周年，迪士尼讓米妮換下紅色圓點洋裝，改穿上藍色褲裝，並在推特公布這個新裝扮。總是穿洋裝的米妮換穿褲子，應該能讓人耳目一新？結果卻正好相反，這篇推文在推特上引起軒然大波，網友簡直是集體崩潰，有人稱米妮穿上西裝跟米奇沒兩樣，也有人說概念很好，但為什麼把經典的紅黃配色換成藍色？

大呼「毀童年」前先想想 公主為何一定是白人？

假設拋開所有既定印象以及「政治正確」的想法，當提到童話中的公主時，的確，最先浮現的一定是白皮膚、大眼睛並穿著華服的可愛角色，但這就代表公主一定只有一種形象嗎？以《小美人魚》選角爭議為例，CNN的一篇報導便一一打臉網路上各種批評理由。

《小美人魚》是丹麥故事，因此愛麗兒應該是白人

根據文本，愛麗兒和她的美人魚家人來自「遙遠的海洋」，依此邏輯看來，並不一定屬於丹麥或任何國家。

美人魚生活在海底，因此不會有深色皮膚

從學術角度來看，並不是所有的深海生物都是蒼白的，過去最常被誤認為美人魚的海牛也不是白色的。

美人魚是歐洲神話人物，因此愛麗兒應該是白人

先不說並非所有歐洲人都是白皮膚，其實東亞和大洋洲的民間傳說也充滿了水下王國和人魚善惡的故事，美人魚傳說不僅存在於歐洲。

深膚色愛麗兒正在毀掉大家的童年，並改變這個經典角色

原版的愛麗兒並不會因為新版的誕生而消失，那個紅髮、白皮膚的愛麗兒依然存在，但在未來，有不同形象的愛麗兒將為迪士尼更添魔法，因為公主本就該有不同樣貌。

新版小美人魚沒有白色皮膚、紅色長髮的形象。圖／擷取自迪士尼影業YouTube頻道

用更單純的心看待 小美人魚可以是各種樣貌

真人版《小美人魚》的預告問世後，許多黑人家長錄下影片，記錄孩子們看到「新小美人魚」的快樂反應，這些小朋友看見小美人魚與自己擁有相同膚色，皆露出驚喜的表情，彷彿自己終於進入了夢想世界。飾演愛麗兒的海莉貝利也推文表示，她收到許多這樣的短片，讓她感到非常開心，且對她意義重大。

儘管迪士尼近年因選角頻惹風波，更有人認為迪士尼太過「政治正確」而無法忠實傳達故事精髓，但在一個又一個不同以往形象的角色中可以發現，以白人為中心的描繪已經過時，如同小美人魚，沒有人能真正定義她的外表，或是限制小美人魚該有的樣子。