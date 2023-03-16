解讀瑞信風暴自打臉 華爾街半天內轉看空

華爾街日報16日分析，投資者對瑞信（Credit Suisse Group AG, CS）財務健康的信心於周三崩潰，擔憂美國地區性銀行危機已經蔓延到大西洋彼岸、並可能重創市場和經濟。繼矽谷銀行（SVB）倒閉引發恐慌浪潮後，規模更大、影響力更廣的瑞士信貸股價崩跌，讓銀行股再遭血洗。

金融市場動盪再起，隔夜市場，瑞信的歐股和美股盤中齊跌30％、收盤跌超20％，首次跌穿2瑞士法郎，創史上最大單日跌幅且連跌8日，並拖累全球股市下挫。瑞士央行發表支持聲明後，瑞信股價盤後跌幅一度收窄。

近年來，瑞信深陷一系列醜聞和動蕩，包括基金爆倉，業績暴跌、涉及販毒、洗錢等，在接連而來的多場危機中步履蹣跚。3月中旬，隨著金融環境動蕩加劇，市場不安情緒如滾雪球般加劇，日前瑞信自曝財務缺陷和大股東沙烏地國家銀行（SNB）撒手不管，觸發了瑞信的暴跌。

華爾街打臉的速度 和瑞信暴跌速度一樣快

但讓投資者感到信心流失的，還有華爾街的分析打臉太快。例如，就在沙國國家銀行表態之前，花旗還信誓旦旦表示，歐洲的銀行問題不大。

綜合外電報導，瑞士時間周三凌晨六點，花旗銀行分析師Andrew Coombs團隊在清晨的報告中寫道：「我們認為，歐洲銀行的存款外逃風險較小，且它們的資產負債表流動性較強。並且，如果資產負債表上的浮虧變成實損，歐洲銀行的資本面臨的風險也更低。」花旗還指出，矽谷銀行的客戶主要是科技公司和VC，零售存款很少，因此九成的存款都不被FDIC保險覆蓋。而在歐洲，還沒有哪家上市銀行的存款集中度達到這樣的水平。

報告指出，「我們認為，矽谷銀行倒閉對歐洲銀行影響不大。歐洲銀行的存款集中度較低，而且仍能看到健康的存款流入，流動性和資本仍然充足。」

但在瑞士時間周三下午兩點，花旗再發報告，隨著瑞信遭到投資者大幅拋售，花旗銀行的態度從樂觀迅速轉向看空，花旗分析師在報告中表示，有必要重新進行評估瑞信的表現，沙國國家銀行行長的說法，「似乎不足以解釋市場波動的幅度」。

打臉來得如此之快，當然是因為上午瑞信大股東沙國國家銀行的表態。沙國國家銀行行長Ammar Al Khudairy在接受媒體採訪時非常明確地表示，出於監管原因，沙國國家銀行不會進一步增持瑞信。他並表示，一旦沙國國家銀行將持股比例提高到10％以上，將會受到瑞士政府的繁瑣的額外監管，該行目前持有瑞信9.88％的股份。

機構的分析陷入「朝不保夕」，讓投資者感到不安。有分析指出，華爾街打臉的速度，和瑞信股價暴跌的速度一樣快。

近年來風波連連 管理高端資產穩定保壘地位不再

事實上，瑞信問題並非首次出現，2022年10月就因其財政狀況出現隱憂在資本市場出現風波。為了避免金融體系遭到系統性風險，瑞士央行已發表聲明支持瑞信。綜合媒體報導，瑞士政府和瑞士信貸集團正在討論穩定該銀行的方法，而如果必要，瑞士央行將向瑞信提供流動性支持，這是提振對這家遭受重創的銀行信心的第一波行動。監管機構證實，瑞信滿足其對系統重要性銀行的資本和流動性要求。

此外，其他可能的選擇包括剝離瑞士分部，以及與規模更大的瑞士競爭對手瑞銀集團(UBS Group AG)進行長期合作。目前尚不清楚這些舉措是否會實際執行。瑞士政府還提出了在必要時收購瑞信股份作為增資的一部分的想法。

晨星分析師Johann Scholtz周三在一份報告中稱，瑞士信貸的融資成本已經非常高，要嘛需要籌集更多資金，要嘛面臨分拆。該銀行可能需要再次配股，或者另一種選擇是拆分，將其瑞士分部、資產管理部門和財富管理部門等各個業務部門「單獨出售或上市」。

資料顯示，瑞信在瑞士的業務是向瑞士企業提供貸款，並管理富人的資金，一直是一個相對穩定的堡壘。這是瑞信四個部門中唯一一個在過去3年內每年都盈利的部門，並在2022年創造15億法郎的稅前收入。

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