米勒：無人可在沒有台積電下安然度日

半導體產業是全球必爭之地，台灣的重要性日益被凸顯。晶片戰爭作者、美國塔弗茲大學學者米勒（Chris Miller）今天表示，台灣處於全球晶片產業中心，全世界沒有人可在不用到台積電狀況下，安然度過一天。

米勒梳理半導體產業發展與挑戰的專書「晶片戰爭」出版後大受好評，他今天出席天下雜誌主辦的「張忠謀X克里斯．米勒 半導體世紀對談」，針對「全球晶片新賽局」進行演說。

米勒除了告訴大眾晶片發展脈絡，更強調談半導體產業，一定要談到台灣，而且「要了解半導體，一定要認識台積電」。

回顧晶片發展起源，米勒指出，晶片產業與冷戰期間的軍備競賽息息相關，必須讓電腦微縮化，才能放到飛彈前端，進而達到引導作用；此外，晶片還讓產業迅速發展，而且微縮化還在持續進行，也就是大家熟知的摩爾定律。

米勒感慨，如果飛機可以每兩年飛行速度快一倍，現在大概已經是光速行駛，但這是不可能的事，「只有晶片產業真的做到了」。

米勒同時強調，微縮化是困難的技術，但除了技術發展，還需要有新的商業模式配合，這是未來科技發展的重點。

談到晶片產業，米勒直言，台灣處於全球晶片產業中心，全世界沒有人可以在不用到台積電的狀況下，安然度過一天；全世界必須了解台灣，特別是台積電在半導體科技及晶片製造上扮演的角色。

米勒說，幾年前很多人不太了解半導體，以為只和電腦、手機有關，其實跟萬事萬物都有關，比如燈泡、冰箱、汽車，所有東西都有半導體，很難想像沒有半導體的世界。

米勒強調，半導體產業已經影響全世界經濟、科學、科技，要深入分析晶片產業，一定要把台灣納入。

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