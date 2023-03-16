瑞信有救了？「兩大咖」公開相挺

瑞士央行伸援手 稱必要時提供瑞信資金

華爾街巨頭瑞士信貸因矽谷銀行暴雷面臨財務危機後，第一大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）接著拋出不會注資的震撼彈，傳瑞信已向瑞士央行請求支援，瑞士金融監管機構Finma與瑞士央行已發表共同聲明指出，若瑞信有需要，瑞士央行可提供流動資金。

根據路透15日報導，瑞士信貸股價周三（15日）一度暴跌30％，瑞士金融監管機構Finma與瑞士央行希望減緩投資人緊張情緒，表示瑞信「資金與流動性狀況仍符合要求」，可在必要時提供流動資金。

據知情人士透露，在瑞信受到矽谷銀行倒閉影響後，至少有一家銀行向瑞士政府施壓，希望政府出手處理。Finma與瑞士央行發表聲明後，瑞信表示非常樂於接受相關支持，而瑞信也將成為自2008年金融危機以來，第一家獲得此類救助的大型全球銀行。

為了平息市場的憂慮情緒，Finma及瑞士央行也表示，沒有跡象顯示美國銀行市場動盪對瑞士機構有直接的風險。不過，投資人持續退場，已經引發市場對經濟系統將面臨更大威脅的恐慌，兩位知情人士告訴路透，歐洲央行（European Central Bank）已經聯絡其監管銀行，詢問對這些銀行與瑞信的相關往來。

美國財政部發言人則指出，美國財政部正密切關注瑞士信貸的情況，並與全球同行保持聯繫。被問及對瑞信事件看法時，美國參議員桑德斯（Bernie Sanders） 則稱「大家都很擔心」。

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