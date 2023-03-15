GPT-4來了 大摩財管部門導入

新創公司OpenAI周二（14日）表示，已開始推出更強大的人工智慧（AI）模型GPT-4，除了提升創造性及答題精準度之外，最受關注的是輸入圖像亦可產出內容。摩根士丹利的財富管理事業部門成為首批客戶之一。

而隨著GPT-4能力進一步擴大，OpenAI投資者微軟與Alphabet旗下谷歌之間的AI競爭也更加白熱化。

打造出聊天機器人ChatGPT的OpenAI在部落格發文指出，最新產品是多模態（Multimodal）的AI模型，由影像和文字提示皆可生成內容。每月支付20美元的ChatGPT Plus訂戶和軟體開發者可使用GPT-4，必須先申請加入等候名單。

OpenAI提到，最新版本更能分析影像資訊，舉例來說，用戶可以掃描一張食材圖片，GPT-4會針對這些食材可作的菜餚及食譜提供建議。

最新的GPT-4在答題等領域的能力比上一版GPT-3.5大幅提升，前者在美國多項模擬考試的分數超越後者。

例如，在模擬美國法學院畢業生參加律師考的測驗中，GPT-4的分數位居考生的前10％，反觀GPT-3.5的成績落在最後10％。OpenAI指出，就一般對話來看，兩個版本相差不大，但任務複雜度到達一定門檻時，兩者的差異就會出現，GPT-4不但更穩定、更具創造力，而且可處理更多細微的指令。

微軟已證實Bing Chat將採用GPT-4技術；摩根士丹利則宣布，該公司財富管理事業的策略客戶可取得OpenAI新產品。其他採用GPT-4的業者包括線上支付商Stripe、網路學習平台可汗學院（Khan Academy）等。

外界引頸期待的最新版本出爐，意味AI市場競爭更激烈。谷歌周二宣布自家協同軟體將具備草擬文件的功能，有與微軟互別苗頭之意，因外傳微軟數日後將發表AI整合至Word處理器的成果。

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