華爾街「自救」 美股黑翻紅 那指升2.5%

歐洲央行16日決議升息2碼，推升市場對於聯準會升息1碼的預測，華爾街股市16日開低，不過盤中傳出第一共和銀行獲得11 家美國大型銀行的300億美元救命金，激勵美股走高，四大主要指數終場收紅。

道瓊工業指數早盤一度下挫逾300點，不過受到第一共和銀的消息激勵走升，終場勁揚371.98點，或1.17%，以32,246.55點作收；標準普爾500指數攀升68.35點，或1.76%，收3,960.28點那斯達克指數勁揚283.23點，或2.48%，收11,717.28點；費城半導體指數飆漲120.68點，或4.05%，收3,098.07點。

數據方面，美國上周初領失業救濟金人數報19.2萬人，低於市場預期的20.5萬人以及修正後前值21.1萬人，寫下去年7月以來最大降幅；截至3月4日當周，連續申領失業救濟金人數下滑至168.4萬人，較修正後前值171.3萬人減少2.9萬人，低於市場預期的171.5萬人。

另外，美國2月新屋開工年化月率報9.8%，大幅高於預期的0.1%；美國2月營建許可月率初值則報13.8%，高於預期的0.8%，以及前值0.1%。

政經方面，繼瑞士信貸宣布向瑞士央行借款、恢復市場信心後，陷入困境的美國第一共和銀行也獲得11 家美國大型銀行注入300億美元資金，消息傳出後，標普500指數和道瓊工業指數聞訊黑翻紅，那斯達克指數也加速反彈。

此外，歐洲央行16日召開決策會議，依照計畫升息兩碼，將存款利率從2.5%調高到3%，並將再融資利率從3%調升至3.5%，顯示歐央在這波金融市場動盪之中仍將遏制通膨視為優先任務，使市場對於美國聯準會持續升息的預期升溫。

歐央宣布升息後，歐洲及美國的國債殖利率加速下行，不過第一共和銀行的消息提振風險偏好，使美債殖利率拉升，2年期美債收益率日內升幅一度超過30個基點，10年期美債殖利率亦擺脫一個多月來低位。

個股方面，第一共和銀行獲得救命金消息帶動其股價勁揚收漲近10%，引領銀行股強力反彈，不過第一共和銀盤後仍下挫逾15%。

主要科技股16日全面走揚，Google猛升4.52美元，漲幅4.68%，收報101.07美元；微軟飆漲10.76美元，漲幅4.05%，收276.20美元；亞馬遜勁揚3.84美元，漲幅3.99%，收在100.04美元；Meta上漲7.18美元，漲幅3.63%，收報204.93美元；蘋果揚升2.86美元，漲幅1.87%，以155.85美元作收。

台股ADR方面，台積電ADR猛漲3.05美元，漲幅3.54%，收在89.30美元；日月光ADR揚升0.35美元，漲幅4.78%，收7.67美元；聯電ADR攀升0.35美元，漲幅4.21%，以8.67美元作收。

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