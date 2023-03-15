沙國大股東拋拒注資震撼彈 瑞信瀕危

華爾街巨頭瑞士信貸財務吃緊多時，值此美國矽谷銀行倒閉引發骨牌效應的敏感時刻，其最大股東拋出不會注資的震撼彈，不僅重擊瑞信，恐進一步推升歐美銀行危機的高壓。

在國際媒體詢問會不會增持瑞信持股時，瑞信第一大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）董事長庫達利（Ammar Al Khudairy）堅決給出否定的答案。

庫達利進一步說明指出，「不會的原因有很多，但我只提一個最簡單的，那就是法規。我們目前對瑞信的持股比率為9.8％，如果拉升至超過10％，我們就必需面對各種新的法規需要遵守，不管是我國、歐洲還是瑞士的監管機關，而我們並不想要受到新的法規規範。」

瑞信曾是華爾街的巨頭，但近幾年連番出現法遵的重大紕漏，造成商譽與獲利雙殺，多名高階主管被迫下台。去年10月，瑞信啟動激進改造計畫，裁掉9,000名員工，同時拆出投資銀行，專攻財富管理。

因應改造計畫所需，瑞信進行增資，自稱是沙國第一大銀行的沙烏地國家銀行同意參與，在40億美元的增資額度中吃下15億美元。

不過，庫達利強調，他對於瑞信的改造成果感到滿意，也不認為瑞信還有增資的必要，「經過改造後，瑞信已是一家體質強健的銀行，大家可以看看其各項指標，其實都不錯，而且都受到瑞士與其他國家的嚴厲監管，所以我不認為他們有額外增資的必要。」

話雖如此，庫達利的評論卻是重創瑞信，瑞信周三早盤跳水至1.74瑞郎，崩跌22％，創歷史新低。另據標普全球市場商情的報價，針對瑞信倒債進行避險的成本也衝上歷史新高，意謂破產的風險急升。

值得注意的是，銀行股股災已有蔓延之勢，包括法國巴黎銀行、法國興業銀行、德國商銀與德意志銀行等歐洲大型銀行股價全倒，跌幅深達8％到10％。

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