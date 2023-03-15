SVB餘波未平！瑞信陷風暴 歐美股重挫

歐洲央行（ECB）召開例會前夕，金融市場再掀動盪，財務體質脆弱的瑞士信貸遭到空頭狙擊，股價狂洩逾兩成，連帶使剛喘口氣的歐美銀行股再陷新一波賣壓風暴，無疑增加ECB周四大幅升息的難度，德意志銀行已預告ECB只會升1碼，甚至不排除利率暫時凍漲的可能。

美國矽谷銀行倒閉震撼彈威力周二隨著歐美股市強彈看似減弱，但是火苗已燒到歐洲銀行業，尤其是財務狀況亮紅燈的瑞信，瑞信周三股價暴跌超過兩成，跌到1.74瑞郎的歷史新低，過去一年來累計崩跌逾七成。

受此衝擊，銀行股再度下殺，拖累歐美股市重挫，德國、法國與英國大盤盤中均大跌逾2％，美股期貨盤道瓊工業指數重挫逾500點或1.6％，標普5百與那斯達克指數跌超1.4％。

ECB周四召開例會，德意志銀行發表研究報告指出，鑒於爆發矽谷銀行倒閉風暴，ECB周四開會已不太可能升2碼，很可能只升1碼，甚至不排除暫時停止升息的可能。

由首席經濟學家沃爾（Mark Wall）領導的研究團隊認為，「若周四前市場仍未回穩，ECB確有可能做出暫緩升息的決策。」

路透周三引述消息來源報導指出，儘管近來美國矽谷銀行倒閉引發全球銀行業動盪，但鑒於未來幾年通膨仍居高不下，ECB目前依然傾向升息2碼。

原本ECB已表明本周例會將會再升2碼，但在美國多家銀行連環倒閉，引發全球金融市場動盪後，投資人就開始質疑ECB大幅升息的可能性。

但據消息來源向路透指出，ECB上次例會結束後就預告3月會議會升2碼，而且包括總裁拉加德與其他ECB官員也多次公開重申此一意向，因此基於維護威信的考量，ECB還是傾向升2碼。

消息曝光後，德國公債價格應聲下跌，歐元對英鎊則是走升。

該名消息來源還表示，雖然決策官員還未拿到正式的提案，但已經取得最新的季度經濟預測，其中明後兩年的通膨預測雖比上次來得低，但還是遠高於2％的通膨目標。而且核心通膨還會上修，增加ECB內部鷹派建議持續多次升息的聲浪。

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