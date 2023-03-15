神劇上線仍跌15％ 網飛能從黑暗返榮耀？

《黑暗榮耀》第二季10日上線後討論度爆棚，觀眾都急切的想看到文同珢對朴涎鎮展開華麗復仇，光是上線第2日，南韓的Netflix單日用戶就從上線前一日(9)飆增61%至532萬人，創下歷史新高；但神劇在神，仍難挽Netflix股價，受用戶流失困擾纏身，Netflix近一個月來股價已跌逾15%，且自前年(2021)年至今，股價已經跌逾50%。

對影音串流平台而言，推出爆紅作品無疑是帶動用戶成長的關鍵武器，用戶數成長則意味著營收成長，股價也有望跟著水漲船高，而串流影音龍頭Netflix繼《魷魚游戲》後，於去年12月推出霸凌復仇作品《黑暗榮耀》後，再次掀起一陣Netflix的收視潮，儘管只有8集，但爆量用戶當時讓Netflix的伺服器應付不來，第二季上線前，Netflix還特別發布聲明表示，伺服器已經做好準備，火紅程度可見一斑。

此外，據ETtoday報導，《黑暗榮耀》第二季上線後，光是在南韓地區，從9日到11日，單日用戶數從391萬人暴增61%至532萬人，創歷史新高；同時，據OTT排行網Flix Patrol的數據顯示，《黑暗榮耀》第二季目前僅輸給《安眠書店4》，在Netflix全球影集中排名第二，但在南韓、日本、香港、馬來西亞、巴林、 孟加拉、越南、台灣等地都已登上冠軍，在美洲、中南美也都有不錯的回響。

不過，相對《黑暗榮耀》第二季的持續爆紅，Netflix的股價並未出現顯著反彈，按網易新聞報導，今年1月以來，Netflix的股價下跌超過15%，且自2021年11月以來，Netflix股價已經下跌超過50%，而導致股價溜滑梯的原因不外乎是用戶政策調整影響到Netflix獲利表現。

網易新聞報導，Netflix近年面臨用戶流失、成長放緩、OTT平台競爭激烈等挑戰；從Netflix今年1月公布的營收數據來看，去年財年第四季營收為78.52億美元，雖年增3.9%，但淨利潤比起前年同期6.07億美元大幅下滑了91%至5,500萬美元；另外，去財年收入為316.16億美元，雖年增6.5%，但淨利潤比前年51.16億美元下滑12.2%至44.92億美元。

為了因應成長壓力，Netflix去年開始棄守一貫堅持的無廣告策略，開始在部分國家和地區推出包含了廣告方案的訂閱服務；Netflix預期，今年財年第一季收入可達81.72億美元，淨利潤將達12.75億美元。

（旺得富理財網 李澍）

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