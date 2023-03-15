矽銀倒閉「照亮別人」？老謝這樣看

矽銀倒閉「照亮別人」？老謝預言：金融市場出現峰迴路轉

美國矽谷銀行（SVB）本月10日因流動性不足倒閉，突結束40年營運引發市場震撼，財信傳媒董事長謝金河以「矽谷銀行燃燒自己，照亮別人！」為題在臉書發文表示，SVB事件可能會讓美國聯準會（Fed）暴力升息手段稍微停下腳步，帶給金融市場峰迴路轉的不同氣象。

謝金河指出，矽谷銀行在48小時內被擠兌，迅速宣布破產，很多人很擔心這是2008年次貸危機雷曼兄弟的翻版，但他認為內容、格局都不相同，不至於引發全球性的金融危機，況且，美國財政部在第一時間讓美國聯邦存款保險公司(FDIC) 接手，保障存款戶的安全，滙豐控股也併入矽谷銀行倫敦子公司，看起來風暴迅速止住，只剩加州像FRC，EWBC的地區性銀行受到衝擊。

「SVB事件可能會讓FED暴力升息手段稍微停下腳步，這次SVB踢到鐵板，最直接原因就是暴力升息。」謝金河強調，雖然美國為了打擊通貨膨脹，升息是必要之惡，但美國是全球最大債務人，利率不變升高，反而弄死自己。

謝金河提到，SVB事件讓美國公債殖利率全面下滑，先前2年債以下殖利率都在5%以上，13日6個月期殖利率從5.309%降到4.62%，1年債從5.246%降到4.254%，2年債從5.066%降到3.939%，10年債掉到3.418%、30年只有3.694%；此外，油價全面下跌，美元指數也回落，反而比特幣大漲3300美元。

謝金河文末總結，SVB破產似乎帶給金融市場峰迴路轉的不同氣象，有點燃燒自己照亮別人的味道。

（中時新聞網 邱怡萱）

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