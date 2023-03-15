台積在美量產4奈米有變數？張忠謀這樣看

張忠謀早不看好！台積電赴美有苦說不出 遭爆2024年難如期量產

台積電位於美國亞利桑那州的晶圓廠，原預計2024年如期量產4奈米，但消息人士透露，台積電美國廠整體建設工程與設備裝機進度都出現延宕，推估會延後至2025年後才能全面投產。事實上，台積電創辦人張忠謀先前也曾多次表達不看好赴美生產。

根據電子時報報導，半導體設備廠指出，台積電美國新廠實現獲利難度甚高，而且得面對人力短缺、成本飆漲，以及台灣、外籍員工教育與適應問題；此外，傳出台積電也開始調整接單，由於在美國生產成本必然增加，如何精準估算成本獲利將是嚴峻考驗。

報導引述設備業者說法指出，從台積電目前工程與設備裝機進度來看，美國廠2024年全面投產難度很高，預估會延宕至2025年；值得關注的是，台積電與客戶議價談判的難度也增加，因今年起晶圓代工已全面調漲6%，繼續調升空間恐有限。

台積電創辦人張忠謀先前多次質疑美國不適合半導體製造，他去年4月以嘉賓身分在美國智庫布魯金斯學會發表談話指出，在美國生產晶圓是昂貴浪費且徒勞無功的事；去年8月他再次對來台訪問的美國時任眾議院議長裴洛西表達類似批評，強調美國如果認為單次花大錢就可以搶進晶片製造業，未免太過天真。

（中時新聞網 邱怡萱）