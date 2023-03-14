穆迪開槍！下調美國銀行體系評級展望

由於美國在短短一周內接連經歷三間銀行倒閉，國際評級機構穆迪（Moody’s）將其對於美國銀行體系的評級展望下調至「負面」，並且將6家銀行列入評級審查。

在Silvergate、矽谷銀行（Silicon Valley Bank）和標誌銀行（Signature Bank）陸續倒閉後，美國財政部、聯準會（Fed），以及美國聯邦存款保險公司（FDIC）一同出手化解危機，緩和市場情緒，不過穆迪在最新報告中指出，儘管監管機構宣布矽谷銀行和標誌銀行的存戶不會有任何損失，但銀行儲蓄快速下降、投資人信心遭受影響，在在凸顯利率攀升已加劇美國銀行業的資產負債管理風險。

穆迪在報告中寫到，為了反映矽谷銀行、Silvergate和標誌銀行的擠兌潮以及倒閉，已將美國銀行體系的評級展望由「穩定」下調至「負面」。

美國財政部、聯準會、FDIC三大部會為阻止金融業風險蔓延，聯手推出「銀行定期融資計畫」（BTFP），不過穆迪對此表示，有大量未實現證券損失以及非零售、未投保美國存戶的銀行，可能仍然對存戶競爭和存戶撤離較為敏感，這將會導致銀行在融資、流動性、盈利和資本等領域面臨不利影響。

與此同時，穆迪下調了標誌銀行的評級，將其降為「垃圾」級別，並將6家銀行列入降級審查當中，包含第一共和銀行（First Republic bank）、齊昂銀行 （Zions Bancorp.）、西方聯合銀行（Western Alliance Bancorp）、聯信銀行（Comerica） 、UMB金融公司（UMB Financial Corp）和信託銀行（Intrust Financial Corp），穆迪指出，上述銀行的資產組合中存在未實現虧損，且盈利有風險，因此有可能下調評級。

展望前景，穆迪預料聯準會將會持續升息，直至通膨回落至2%的目標，隨著聯準會收緊貨幣政策，預料銀行業也將繼續面臨存款成本上升的問題，此外，穆迪預估美國經濟將在今年稍晚陷入衰退，料將為銀行業帶來更大壓力。

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