又見降評 華爾街對特斯拉 熱度下滑

研究機構Wolfe Research基於總體經濟環境惡化，13日下修特斯拉股票評等，由「買進」調降至「持有」，此為近期第二家調降特斯拉股票評等的機構，意味著華爾街對特斯拉股票的熱情開始降溫。

不過特斯拉14日股價並未受此影響，延續前日漲勢，早盤勁揚2.5％，報178.8美元。今年迄今特斯拉股價累計躥揚逾61％，表現遠遠勝過大盤。

Wolfe Research分析師拉許指出，美國總體經濟狀況轉弱可能打擊汽車銷售，故調降特斯拉股票評等。拉許並未更新特斯拉目標價，先前目標價為185美元。

Wolfe Research首席投資策略師森耶克（Chris Senyek）表示，車貸拖欠有增加之勢，暗示美國消費者支出可能減弱。

近日下修特斯拉股票評等的分析師還有貝倫堡銀行（Berenberg）的雅諾什克（Adrian Yanoshik），亦由「買進」調降至「持有」，理由是估值過高。不過雅諾什克上修特斯拉的目標價，由200美元上調至210美元。

特斯拉宣布調降大陸市場售價後，股價在1月6日挫低至101.81美元，創下今年新低紀錄。該公司今年多次調降電動車售價，藉以刺激市場需求，並讓旗下更多車款能符合美國政府的減稅資格。

特斯拉股價經歷年初頹勢後，市場信心逐漸回升，13日收盤價已較1月6日的低點強彈逾71％。

根據FactSet數據顯示，在追蹤特斯拉的逾40位分析師中，有53％給予該公司股票「買進」評等，平均目標價為198美元。相較之下，2月中時喊進特斯拉的分析師多達66％。

特斯拉預計4月初公布第一季交車數據，華爾街預期今年首季的銷售量為43萬輛，高於去年第四季的40.5萬輛。交車量數據將是下一個牽動特斯拉股價走勢的重大因素。