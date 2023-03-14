投資人強心臟 搶買矽銀母公司債券

儘管美國聯邦主管機關強調，保護矽谷銀行存戶的緊急措施不會惠及投資人，但不良債權投資人仍押注能從矽谷銀行倒閉獲利，將目光瞄準矽谷銀行母公司的債券。

根據內情人士透露，橡樹資本管理、傑富瑞（Jefferies）、Fir Tree對沖基金和其他投資公司，上周末曾商議從客戶手中購買矽谷銀行未保險帳戶的權利，部分銀行有意以帳戶餘額的六折價購買權利。

不過聯邦政府12日晚間出手保護所有存戶後，投資人基本上已放棄該計畫。債券交易員於是將目光轉向購買矽谷銀行母公司－矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）發行的債券。母公司自行發行的債券，與矽谷銀行的債款相區隔。

儘管美國政府示警投資人可能血本無歸，但部分交易員仍押注從母公司SVB金融收回的資金可能超過市場估計，過往部分倒閉的銀行便有這樣的紀錄。

雖然SVB金融100％持有矽谷銀行股權，但聯邦政府並未接管母公司，而且母公司旗下還有其他多家子公司，可以出售債還債務。

SVB金融的非銀行子公司包括私人銀行與財富管理事業SVB Private；管理創投資金的SVB Venture，以及提供投資銀行服務的證券經紀公司SVB證券。

根據Stifel金融公司13日公布的研究報告顯示，上述事業的價值估計達20億美元，其中絕大部分來自SVB Private。若是債權人能取得母公司的資產，包括現金和證券，公司進行清算下的總價值逼近47.5億美元。

根據摩根大通數據，SVB金融的債券價格10日跌破30美分，但到了13日便回升至45美分，聯邦政府的支援是大一助力。

歷史經驗顯示，債券投資人有可能從倒閉銀行的母公司獲利，2008年破產的華盛頓互惠銀行（Washington Mutual Bank）母公司即是一例。

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