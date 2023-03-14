銀行股強彈 美股紅光滿面 道瓊漲336點

美國2月CPI數據符合預期，市場預期聯準會下周會議升息1碼，復以投資人押注金融業風波得到控制，使銀行股結束連日頹勢強勁反彈，華爾街股市14日開高，並在午盤前觸及當日高點，不過道瓊工業指數在午盤過後動能漸失、震盪走低，直至尾盤漲幅再度擴大，四大主要指數終場收紅。

道瓊工業指數上揚336.26點，或1.06%，收32,155.40點；標準普爾指數上漲64.80點，或1.68%，收3,920.56點；那斯達克指數大漲239.31點，或2.14%，收11,428.15點；費城半導體指數飆升88.444點，或3.03%，收3,010.149點。

美國勞工部14日公布數據顯示，美國2月消費者物價指數（CPI）月增率放緩至0.4%，年增率則為6%，創下2021年9月以來最低，且為連續第八個月下滑；剔除波動性較大的能源與食品後，2月核心CPI月增0.5%，略高於市場預期的0.4%，年增率則是5.5%，符合市場預期，創下2021年12月以來最低，顯示通膨逐步降溫，市場預測聯準會下周例會可能升息1碼。

政經方面，國際評級機構穆迪（Moody’s）14日下調對整體美國銀行系統的評級， 前景展望由「穩定」降為「負面」，穆迪研判，儘管拜登政府和聯準會等眾多監管機構竭力遏制矽谷銀行風波持續蔓延，但在矽谷銀行、Silvergate和標誌銀行先後發生擠兌和倒閉後，美國銀行業營運環境正在急劇惡化。

另外，美國參議院銀行委員會主席布朗（Sherrod Brown）周二將矽銀暴雷事件歸因於前總統川普 2018 年簽署生效的《經濟增長、放鬆監管和消費者保護法案》，因該法案使美國眾多小型銀行免受嚴格監管，他認為美國應加強對銀行的資本和流動性規定，並且補充表示，在矽谷銀行和標誌銀行倒閉後，國會收緊監管力道的可能性不高，布朗呼籲聯準會單方面採取行動，實施更嚴格的監管並暫停升息。

地緣政治方面，美國於14日表示，俄羅斯兩架俄羅斯蘇愷-27戰機在黑海上空攔截美國空軍MQ-9無人偵察機，導致無人機受損墜毀在黑海海域，美方痛批俄羅斯的行動魯莽，並警告此種行為可能導致誤判，且有升級風險。

個股方面，銀行股擺脫頹勢，摩根大通終場勁揚2.57%，花旗上漲5.95%，富國銀行揚升4.58%，而美國銀行盤中一度上漲逾5%，收盤上揚近1%，止步六連跌，昨日收跌61%的第一共和銀行也強勁反彈，盤中最高漲逾63%，終場收漲27%。

主要科技股在Meta領漲下全面收紅，Meta飆漲13.12美元，漲幅7.25%，收在194.02美元；Google勁揚2.59美元，漲幅2.83%，收報94.25美元； 微軟上漲6.87美元，漲幅2.71%，收報260.79美元；亞馬遜攀升2.45美元，漲幅2.65%，收在94.88美元；蘋果上漲2.12美元，漲幅1.41%，以152.59美元作收。

台股ADR方面，台積電ADR揚升1.55美元，漲幅1.77%，收在89.29美元；日月光ADR勁揚0.15美元，漲幅2.05%，收報7.48美元；聯電ADR上揚0.03美元，漲幅0.36%，以8.43美元作收。

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