比特幣逆勢脫鉤 市值狠甩這2大巨獸

比特幣（BTC）的市值已經攀升至全球市值最高的前11名，現在僅次於電動車製造商特斯拉（Tesla），隨著矽谷銀行（SVB）和Signature Bank垮掉導致加密貨幣市場經歷了動盪的1周 ，隨著黑天鵝降臨如今美國銀行股重挫，交易紛紛暫停，比特幣的市值逆勢脫鉤，脫離美元和美股走勢，靠攏黃金，目前已經超過了科技巨頭Meta的市值和支付處理巨擘Visa的市值。

據區塊鏈專業媒體《Cointelegraph》14日報導援引Companies Market Cap的數據顯示，比特幣的市值已達到4,718.6億美元（近新台幣14.4兆），超過Meta（前身為Facebook）市值的4,690億美元（近新台幣14.32兆），該市場資訊網，提供加密貨幣、上市公司、貴金屬和ETF市值的實時監測和排名。

Trading halted for multiple U.S. bank stocks at open.



Western Alliance Bancorp down 75%

First Republic Bank down 66%

Customers Bancorp down 54%

PacWest Bancorp down 46%

Zions Bancorp down 44%

Bank of Hawaii down 42%

Comerica down 39%https://t.co/wZqpF9LpVQ — Charlie ⛳️ 🇺🇸 💖🗽 🥳 (@Charlie46615743) March 14, 2023

僅僅在24小時前，比特幣的市值還比Meta市值低將近370億美元（約新台幣1.13兆），當時比特幣的市值僅為4,334.9億美元（約新台幣13.2兆），而Meta的市值為4,690億（近新台幣14.32兆）美元。

然而，比特幣的市值在過去24小時內上漲了9.7%，推動這種加密貨幣排名跃升至總市值最高的前11名，僅次於電動車製造商特斯拉。比特幣目前已經第3次超越了支付處理巨頭Visa的市值，使其排名超過這家支付公司。

雖然2者市值之間的差距現在已超過200億美元（近新台幣6,108億元），但距離市值最高的黃金仍有一定距離，黃金的市值為12.59兆美元（約新台幣384.5兆），排名第一，其次是蘋果公司，市值為2.38兆美元（約72兆台幣），排名第二。

比特幣的價格在過去24小時內上漲了8.72%，目前為每枚24,333美元（約新台幣74萬3,200元）。

文章來源：Bitcoin market cap flips tech giant Meta, widens gap on Visa

（中時新聞網 張威翔）

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