美銀信評 1家垃圾沒未來、6家留校察看

穆迪調降並撤銷Signature Bank評級 6家銀行列入降評觀察

信評公司穆迪（Moody’s）周一（13日）調降Signature Bank債信評等至垃圾級，並將撤銷評級，另6家銀行則列入降評的觀察名單。

Signature Bank已由美監管機關接管，穆迪將該銀行次級債評級列入C級，不再提供評級或分析。其他列入降評審查名單的包括第一共和銀行（First Republic Bank）、齊昂銀行（Zions Bancorporation）、西方聯合銀行（Western Alliance Bancorp）、Comerica、UMB Financial Corp和Intrust Financial Corporation。

（工商時報 陳怡均）

美銀信評慘到爆 1家最垃圾、6家留校察看

國際權威信評機構穆迪（Moody’s）周一將紐約Signature Bank的債信評級砍至最低的垃圾等級，並將其他6家美國銀行的信評列入降級的「留校察看」名單。

緊接著矽谷銀行之後，加密貨幣銀行Signature Bank亦宣告倒閉，讓美國在短短幾天內就經歷史上第二和第三大銀行倒閉事件。

穆迪將Signature Bank的次級債（subordinate debt）評級打入其最低的垃圾級「C」，並表示將撤回對該銀行的未來評級。

另外被列入降級觀察名單的銀行包括第一共和銀行（First Republic Bank）、Zions Bank、Western Alliance Bancorp、聯信銀行（Comerica Bank）、UMB Financial Corp和Intrust Financial Corporation。

在矽谷銀行和Signature Bank倒閉後，市場開始將焦點轉向財務和體質相對脆弱的地區性銀行，根據路透社先前發布的美國未投保存款最多的5家地區性銀行，就有4家現在被穆迪列入降級觀察名單。這5家風險較高的地區銀行分別是第一共和銀行、聯信銀行、Western Alliance Bank、Zions Bank、Synovus Bank。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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