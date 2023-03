整形遭綁架槍殺 墨西哥：我們比美國安全

美國人來整形被綁架槍殺 墨西哥:我們比美國安全

4名美國人日前赴墨西哥整形,結果路上遭毒梟綁架、開槍掃射,導致2人死亡,這起事件震驚美國及國際社會,德州政府後續警告民眾勿前往墨西哥旅遊,對此,墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)昨(13)日強調,墨西哥比美國安全。

美國6寶媽華盛頓麥姬(Latavia Washington McGee)3日在另外3名親友陪同下,駕車前往墨西哥進行整形手術,不料在開車入境墨西哥不久後,就被當地毒梟誤認為敵對幫派,開槍掃射並綁架,最終2人喪命,另外倖存的2人已獲救返美。

這起事件再度引發國際社會對墨西哥安全的疑慮,美國有線電視新聞網(CNN)報導,德州公共安全局(Texas Department of Public Safety)10日以毒梟暴力風險為由,建議民眾避免在春假期間前往墨西哥。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多昨日被問道美國的反應後表示,墨西哥比美國安全,指出溫暖的氣候及相對低廉的生活成本,讓墨西哥一直深受美國觀光客及僑民的歡迎,每年為墨西哥創造數十億美元觀光收入。

他說:「美國政府警告,只有到坎佩切州(Campeche)、尤加丹州(Yucatan)才安全,如果是這樣的話,就不會有這麼多美國人住在墨西哥市及其他地方。」

CNN指出,儘管部分墨西哥地區是熱門旅遊景點,但是綁架、人口走私等暴力犯罪在部分地區仍相當盛行,當中也包括邊境地區。墨西哥的謀殺率仍居全球之冠,失蹤事件頻仍,至今仍有超過10萬墨西哥人及移民下落不明。官員貪腐及對犯罪的無所作為也侵蝕公眾對墨國政府的信任。

美國國務院至今對墨西哥6州發布「不要前往」旅遊警示,對7州發布「三思而後行」警示,對另外17州發布「提高警覺」警示。

★《中時新聞網》關心您:保護自己、遠離毒品!

文章來源:Mexico’s president says Mexico is safer than the US

(中時新聞網 吳映璠)