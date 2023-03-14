矽谷銀暴雷有跡可循 外媒點名這10家小心
市場靜待周二美國公布2月CPI，但一連串的區域銀行暴雷，讓道瓊指數再創4個半月新低，矽谷銀行（SVB）短短48小時內宣布倒閉，震撼全球市場，外媒點名，有10家銀行「淨利差」收窄或是擴大幅度縮小，這意味著這些銀行無法因應聯準會升息，同時風險投資領域貸款增長放緩的雙重打擊，其中包含周一晚間股價多次熔斷、狂瀉超過60％的第一共和（First Republic）。
外媒點名10家銀行分別是：
◎Customers Bancorp (CUBI)
◎第一共和銀行 (First Republic Bank) (FRC)
◎Sandy Spring Bancorp (SASR)
◎New York Community Bancorp (NYCB)
◎First Foundation (FFWM)
◎Ally Financial (ALLY)
◎Dime Community Bancshares (DCOM)
◎Pacific Premier Bancorp (PPBI)
◎Prosperity Bancshares (PB)
◎Columbia Financial (CLBK)
矽谷銀行去年第4季NIM已經透露訊息
上述十家銀行都是過去１年淨利差收窄或是擴大幅度最小，其中矽谷銀行排在第11位。
所謂的淨利差（NIM）是指銀行利息淨收入（利息收入－利息支出）／銀行總資產。對銀行而言，當市場利率急速走高，利息成本增加的速度比資產投資所產生的收益更快，就會造成淨利差縮小；反之如果市場利率走低，淨利差就會擴大。
外媒指出，當矽谷銀行母公司SVB Financial Group（SIVB）事件爆發之前，該公司的NIM已經透露玄機。去年第第4季SVB的NIM從第3季2.28%收窄至2.00%。
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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）
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