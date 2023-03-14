美銀行風暴擴大 他1理由預測Fed下周降息

美國矽谷銀行倒閉引發連鎖反應，外界推估Fed利率政策轉向，下周不可能維持升息2碼，除高盛、巴克萊認為Fed將暫不升息，日系外資機構野村更放槍，鑒於金融股股價續跌，Fed將在22日直接降息1碼，進一步縮減資產負債表規模。

高盛最新報告中指出，儘管美國政府迅速採取行動，確保矽谷銀行存款外流不至於演變成流動性危機，但由於該行倒閉引發外界對於銀行體系的擔憂，預期Fed將不會繼續調高利率，並由原預測的升息1碼改為暫停升息。

雖然下周暫停升息，但高盛仍認為，Fed利率路徑續存高度不確定性，目前仍維持Fed在5、6與7月各自升息1碼的預測不變，並指Fed的終端利率仍上看5.25％~5.5％。

除高盛、巴克萊皆認為，Fed將在3月的會議上，暫停貨幣緊縮行動，野村經濟學家預估，Fed下周召開的政策會議上，基準利率將下調0.25個百分點，並縮減資產負債表的規模。

彭博報導，野村經濟學家雨宮愛知（Aichi Amemiya）和梅爾（Jacob Meyer）周一（13日）在報告表示，從市場反應來看，金融市場似乎認為政府救市行動不足，金融業股價持續下跌，Fed可能透過提供更廣泛的抵押資產資格，或透過緊急貸款機制，為借款人提供更廣泛的管道，藉此創建新的貸款機制。

此外，期貨市場也出現明顯改變，根據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨交易員目前押注3月不升息的機率陡升至43.9％，升息1碼機率為56.1％。升息2碼的機率則已降至零。

除矽銀倒閉風暴是否擴大，美國14日發布的2月CPI也將牽動Fed日後的升息步伐，市場目前預測2月CPI年增6％，低於1月的6.4％，而扣除食品和能源成本的核心CPI，也將由5.6％略降至5.5％，但若通膨居高不下或升幅高出預期，不排除Fed重返鷹派升息老路的可能性。

（旺得富理財網 李宗莉）

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