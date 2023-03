怨澤倫斯基不夠感激？美烏團結裂痕現

怨澤倫斯基不夠感激!外媒揭美烏團結3大裂痕浮現

自俄羅斯入侵烏克蘭以來,美國就堅定挺烏,不過美媒引述美國官員、議員等說法指出,其實華府與基輔就戰爭目標、如何及何時結束戰爭等問題意見紛歧,尤其北溪天然氣管線爆炸、烏軍死守巴赫姆特、基輔堅持拿回克里米亞等三大問題,都被視為美烏團結之間的裂痕,更有白宮官員私下透露,認為澤倫斯基不夠感激。

美國政治新聞網站「POLITICO」12日報導,美烏團結正緩慢破裂,雙方之間出現「小裂痕」。

報導引述10名美國官員、議員、專家指出,儘管拜登政府此前曾承諾,只要基輔需要,美國就會支持,不過隨著俄烏戰爭延續逾1年,雙方之間對於戰爭目標、如何及何時結束這場衝突,出現了愈來愈多的歧見。

美國眾院外委會主席、共和黨籍議員麥考爾(Michael McCaul)表示,拜登政府沒有明確的政策目標,包括是否讓戰事延續下去,或者不需要贏,「我目前沒有看到取得勝利的政策,如果我們沒有,那我們在幹嘛?」

報導指出,如今烏軍死守戰略價值不高的巴赫姆特(Bakhmut)、北溪天然氣管線爆炸,以及基輔堅持復興克里米亞等三項議題,都成為美烏雙方緊張升溫的閃爆點。

1.烏軍死守戰略價值不高的巴赫姆特

烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi)先前表示,每堅持捍衛巴赫姆特一天,烏軍就能多一天時間訓練後備部隊、準備未來反攻,同時間,俄軍也持續損失最精良、最具戰鬥力的主力部隊。

不過華府擔憂烏軍在巴赫姆特消耗太多人力及彈藥,恐進一步削弱他們在春天展開反攻的能力。

報導指出,目前基輔仍忽視華府的建議。

2.美情報推斷 親烏團體破壞北溪天然氣管線

另外,美國情報推斷,親烏克蘭團體於2022年秋天破壞北溪天然氣管線,推翻俄羅斯是幕後主謀的假設。

報導指出,美國情報顯示,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)及幕僚並未參與這起破壞事件,不過拜登政府已經向基輔轉達,不會容忍在烏克蘭境外的特定暴力行動。

3.華府怨烏不斷要軍備、澤倫斯基不夠感謝

報導指出,軍援有時也是挫折來源,至今美國已經將多數武器及裝備送至前線,不過基輔永遠在「為下一批軍援作打算」,儘管華府多數官員都能體會烏克蘭的急切心情,不過2名白宮官員透露,確實有人在抱怨基輔「連續不斷的要求」,以及澤倫斯基有時沒有展現「適當的感激之情」。

4.如何結束俄烏戰爭 恐是美烏更大分歧

報導指出,美烏的不同調,可以預示如何結束這場衝突將是雙方之間更大的分歧,尤其澤倫斯基堅持歸還包括克里米亞在內的所有領土,才願意與俄羅斯進行和談,這讓華府相信,這場戰事將延續下去。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)先前已向基輔表示,奪回克里米亞恐踩了普丁的紅線,進一步讓莫斯科升級情勢。

此外,五角大廈也懷疑,即便配有西方先進軍備,烏軍是否有能力奪回克里米亞,尤其俄羅斯已掌控當地近10年。

報導指出,現階段拜登仍堅持將決定權交由澤倫斯基,不過華府已有許多耳語,隨著戰事拖延、美國大選將近,拜登的克制還能維持多久。

針對報導,華府智庫「大西洋理事會」(The Atlantic Council)轄下的歐亞中心(Eurasia Center)副主任瑪吉德(Shelby Magid)表示,她有看到這些「小裂痕」,但這些分歧早在俄羅斯入侵烏克蘭之前就已存在,不論是公開或私下,白宮都曾表達不認同澤倫斯基的部分看法,她強調,這些分歧並不影響美國對烏克蘭的支持及夥伴關係。

文章來源:‘Little fissures’: The U.S.-Ukraine war unity is slowly cracking apart

(中時新聞網 吳映璠)