美止血SVB風暴 比特幣急拉 衝上2.4萬美元

美國財政部、聯準會及聯邦存款保險公司（FDIC）在上周末聯手穩定金融業，承諾讓倒閉的矽谷銀行與標誌銀行存戶全數領回存款，成功安撫市場信心，激勵加密幣行情連續大漲，其中比特幣價格在14日盤中突破24,000美元。

根據 CoinGecko 數據，截至上午11:06，比特幣的交易價格為24,340.29美元，過去24小時上漲9.2%；以太幣報1,675.73美元，過去 24小時上漲4.8%。全球加密貨幣在過去24小時內上漲5%， 市值為1.1兆美元。

加密幣市場在上周陷入一連串風暴，先是專門服務加密幣產業的Silvergate銀行宣布關閉業務並展開清算，接著是為科技新創公司提供融資的矽谷銀行倒閉，而另一家為加密幣產業提供服務的標誌銀行（Signature Bank）也遭到紐約州政府強制關閉，重創加密幣市場信心。

美國政府為了避免加密幣產業垮台進一步波及整體金融體系，在12日召開緊急會議後決定出手解救。

聯邦存款保險公司原先表示，依照存款保險機制矽谷銀行存戶最多只能領到保險範圍內的25萬美元，但經財政部、聯準會協商後，在上周末發布聯合聲明表示，矽谷銀行存戶自13日起可領回所有存款，並承諾矽谷銀行造就的損失不會由納稅人埋單。美政府同樣承諾標誌銀行存戶可獲得完全補償。

加密幣交易所Luno企業發展副總裁艾雅爾（Vijay Ayyar）表示：「聯準會上周末宣布解救矽谷銀行及一票銀行後，市場認為存戶資金獲得保障，且政府成功阻止更多銀行倒閉，因而恢復市場信心。」

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