SVB重啟營運 儲戶:心情如地獄回到人間

矽谷銀行今天重啟營運，有儲戶表示10日至今心情有如地獄回到人間；不過儘管政府火速採取行動，市場信心依舊不足，遭點名為財務狀況脆弱的第一共和銀行，今天收盤重挫61.83%。

矽谷銀行上周爆發擠兌潮，10日被聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）火速接管，今日總部及分行重啟營運。

位於加州的矽谷銀行總部13日早上7點就開始出現排隊人潮，儘管可以使用網路銀行操作，不少客戶仍選擇臨櫃作業，銀行大門一開，一次僅開放一組客戶入內辦理銀行業務，可領銀行支票、現金，或匯款至其他銀行帳戶。

由於等候時間漫長，銀行內部人員不時出面向排隊民眾解說提取存款的方式，約2至3名警衛在現場維持秩序。

居住在南灣聖荷西、不願提供姓氏的鮑柏（Bob）走出銀行大門後向媒體表示，他從事金融產業，「畢生存款」幾乎都放在這間銀行，10日FDIC接管矽谷銀行後，整個週末他都非常焦慮，現在心情就像「從地獄回到人間」。

矽谷銀行倒閉後，美國財政部、聯準會和FDIC於12日發表聯合聲明，確定儲戶可領回所有存款。FDIC今天宣布已將矽谷銀行投保和未投保儲戶的存款及資產，轉存至由FDIC營運的Silicon Valley Bank N.A。

不過鮑柏要在其他銀行開立新帳戶才能匯款，他詢問過富國銀行（Wells Fargo）至少還要等一周的時間，因此現在仍無法完全放心。

矽谷銀行成立於1983年，鮑柏25年前因為從事新創相關工作於矽谷銀行開戶後就使用該銀行服務至今，他認為銀行受託管理民眾資產未盡本分造成客戶損失，對此次的疏失責無旁貸。

他預料未來「控管勢必會更加嚴格」，新創公司借貸恐怕變得較為不易。

矽谷銀行關閉後不到3天的時間，紐約銀行監管機構12日再關閉對加密貨幣友好的商業銀行Signature Bank，加上8日終止營運的商業銀行Silvergate，等同一週內有3家銀行關閉，市值蒸發數百億美元；根據S&P Capital IQ數據，3家銀行總市值接近250億美元（約新台幣7,614億元）。

總部在舊金山的第一共和銀行（First Republic Bank）由於被點名為財務狀況脆弱的銀行之一，10日股價一度腰斬超過5成，12日也爆發民眾至提款機提領現金的擠兌潮，今天收盤股價重跌61.83%。

其他區域性銀行類股也是哀鴻遍野，西方聯合銀行（Western Alliance Bancorp）13日下挫47.06%、西太平洋銀行公司（PacWest Bancorp）跌幅達21.05%。

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