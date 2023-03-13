矽銀倒閉投資有風險？ 外媒曝巴菲特操作

矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）倒閉衝擊美國銀行股表現弱勢，上週五美股道瓊指數應聲重挫345點，《巴隆周刊》則推測，股神巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）很有可能趁危機入市，因該公司過去曾在2008年金融海嘯時投資高盛銀行等企業。

報導指出，波克夏過去三年大幅減持、清倉銀行股，截至去年底手頭現金高達近1290億美元，有充足的資金進行新投資，而最近市場動盪，可能就是個好機會。

值得關注的的是，波克夏曾在2008年金融海嘯時進場，投資高盛和奇異等股票，報導分析，雖然矽谷銀行倒閉和過去情況不同，但仍可能是危機入市的機會。

報導更提到，巴菲特非常了解銀行產業，波克夏在2020、2021年分別出清高盛、摩根大通、富國銀行的持股，並在去年出售美國合眾銀行、紐約梅隆銀行等股票；波克夏目前投資的銀行股主要是美國銀行，持有約10億股、市值約310億美元。

CFRA Research的資深分析師Ken Leon則認為，矽谷銀行的困境不會給金融體系帶來系統性壓力，他表示，在2008年金融危機後，美國更嚴格的監管有助於遏制問題蔓延。

（中時新聞網 邱怡萱）

延伸閱讀

砸3.6億美元 巴菲特增持西方石油

巴菲特重新買進這檔 年收1.44億美元股利

巴菲特低調出手 豪砸2,500億投資這家公司