擠兌再倒一家！美Signature Bank破產

再倒一家！美監管單位關閉標誌銀行

矽谷銀行（SVB）驚傳倒閉，隨後在周日（12日）美國監管機關也關閉標誌銀行（Signature Bank），再度在市場投下震撼彈，成為3日內第二家倒閉的銀行，以資產規模來看，此為美國史上第三大銀行破產案。

在矽谷銀行上周五遭監管機關強制關閉後，標誌銀行也面臨信心危機，出現擠兌潮。這家總部位在紐約的銀行聚焦於加密貨幣銀行業務，近期表現受到衝擊。

消息人士透露，截至周一早上止，標誌銀行積極尋找買家或解套方案以挽救財務困境，但目前尚未找到買家。

（工商時報 陳怡均）

矽谷銀行倒閉後 美再關加密貨幣友善銀行Signature Bank

美國聯邦監管機構出面安撫矽谷銀行倒閉引發的恐慌，保證存戶都能拿回所有款項，同時關閉設於紐約、對加密貨幣友好的商業銀行Signature Bank，避免銀行危機擴散。

矽谷銀行（SVB）揭露鉅額虧損導致銀行股重挫後，聯邦監管機構10日宣布矽谷銀行關閉，並將其存款轉至另一存保銀行，引爆2008年金融海嘯後最大銀行業危機隱憂。

「紐約時報」報導，美國聯邦準備理事會、財政部及聯邦存款保險公司（FDIC）在聯合聲明裡宣布「13日起（矽谷銀行）存戶就能動用所有存款」為安撫外界疑慮，聯合聲明還說「納稅人無需承擔任何與解決矽谷銀行問題有關的損失」。

對於紐約的銀行監管機構今天另關閉Signature Bank，聯合聲明也保證Signature Bank存戶的存款將完整無缺，與處理矽谷銀行相同，不會讓納稅人蒙受損失。

Signature Bank關門是美國一週內倒掉的第3間銀行。設於加州、同樣主要向加密貨幣放貸的商業銀行Silvergate最先於8日終止運營並清算資產。

在銀行接連爆雷之際，聯準會宣布將在財政部批准後設立一項緊急貸款計畫，向符合條件的銀行提供資金，確保它們能「滿足所有存戶的需求」。

矽谷銀行倒閉是2008年金融海嘯以來最大的銀行倒閉事件。因為雖然銀行一些存款25萬美元以下的客戶有聯邦存保公司的保險，但矽谷銀行擁有大量帳下超過25萬美元的大戶，這些大戶則無保障機制。

官員和經濟學家擔心，這波銀行爆雷恐蔓延使在其他地區銀行裡有未獲存保帳戶的存戶紛將錢領出轉至更大銀行而爆發擠兌，可能會讓一場原本只是個案的銀行倒閉演變成全面銀行危機。

「華爾街日報」指出，矽谷銀行因存款擠兌而倒閉震撼華爾街，除這是美國歷史上第二大銀行倒閉事件，也因投資人對過去這段時間聯準會祭出幾十年來最猛升息腳步而衝擊經濟的憂心成真。

當前銀行業的壓力與十多年前金融危機有很大不同。有別於2008年金融海嘯禍首為風險冒進與詭異投資的派生物等原因，這次則是銀行內的存款與資產無法匹配，這會撼動商業銀行業務基石。

矽谷銀行出問題，部分原因是高度投資政府債券與聯邦機構支持的不動產證券，這些會因聯準會升息而貶值。

這也暴露美國金融系統一系列新漏洞，凸顯2008年金融海嘯後、貨幣寬鬆時代成長起來的銀行家忘記一旦進入升息週期後該如何應對。也讓這段時間只顧著壓通膨的聯準會想起，金融穩定是它們另一核心要務。

截至9日，連續多週的火熱經濟數據反映聯準會很可能在本月下旬的會議升息2碼，且會讓緊縮政策延續至2024年，但這又回到前述有買政府債券銀行進一步失血的問題循環。

英國廣播公司（BBC）指出，矽谷銀行創立於1983年，過去10年業務擴展迅速。矽谷銀行被視為科技業初創階段取得放貸的重要管道。去年有近半在股市上市的風險技術投資和醫保公司，是矽谷銀行的重要夥伴。

如今矽谷銀行倒閉也凸顯高利率使初創企業更難透過私人籌款或賣股票籌集資金。

獨立諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）的首席北美經濟學家艾希華斯（Paul Ashworth）表示，美國有關單位雖積極行動防止銀行危機蔓延，「但危機往往更多與非理性恐懼有關，能否奏效不敢保證」。

（中央社）

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