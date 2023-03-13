新科企業心中偶像貝克 一夕跌落矽谷神壇

美國矽谷銀行（SVB）執行長貝克（Greg Becker）原本在金融界與科技界呼風喚雨，無奈公司說倒就倒，他也跌落神壇。

根據該銀行官網，他畢業於印地安那大學，取得商業學士學位。畢業後進入底特律一家銀行，與傳統公司往來。他的主管跳槽到1983年創立的矽谷銀行之後，他也跟進。

現年56歲的貝克於1993年前進入矽谷銀行擔任貸款主管，2011年上任矽谷銀行執行長，並且共同創辦該公司的投資機構SVB Capital。

隨著矽谷崛起，憑藉對科技新創公司的往來，貝克成為矽谷頭號人物之一。他在2014-2017年擔任矽谷領袖團體(Silicon Valley Leadership Group )主席， 2016-2017年是美國商務部數位經濟顧問理事會成員。今年稍早還入選《矽谷商業日報》（Silicon Valley Business Journal）第一屆的「100大權力人士」。

他也曾是舊金山聯邦準備銀行的董事會成員，但在3月10日公司倒閉當天，立即卸任。

就在公司倒閉後，他就被踢爆在前兩周甫依據一項交易計畫，出售價值360萬美元（約新台幣1.1103億元）母公司股票。

根據監管機構檔案，貝克2月27日出售1萬2451股母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）的股票，是他一年多來首次出售股票。貝克是在1月26日提出相關交易計畫，使他得以出售這些股票。

矽谷銀行月初致函股東，稱公司在承受虧損後，將試圖籌集逾20億美元的資金，這項公告導致公司股價暴跌，就算貝克呼籲客戶保持冷靜都沒有用。在信函引發一週的混亂之後，矽谷銀行10日倒閉。

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