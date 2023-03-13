矽谷銀行倒閉火燒美國後院 謝金河曝轉機

矽谷銀行倒閉「火燒美國後院」 謝金河曝核心問題：轉折點來了

美國矽谷銀行（Silicon Vally Bank）破產倒閉，令市場擔憂金融危機恐將引爆，財信傳媒董事長謝金河在臉書以「火已經燒到美國自家後院」為題發文指出，也許矽谷銀行倒閉是利率政策的一個轉折點，10日美債殖利率大幅滑落，也許危機也是另一個轉機。

謝金河表示，因為美國聯準會（Fed）的暴力升息，SVB因為資產結構僵化，大額存款被提領，出現流動性風險，最後宣告破產，在矽谷銀行宣布倒閉後，市場把目光投向10家地區性的銀行，這些被點名的銀行股價也隨之重挫，這是這一週道瓊工業指數大跌的核心原因。

「每一次金融危機都是金融機構出事，2008年從雷曼兄弟公司破產，最後連美國國際集團（AIG）也差點倒下，這是次貸危機引發的金融海嘯。」謝金河分析，事隔15年，這次是地方型的銀行出事，其實最核心的問題是聯準會暴力升息及經濟衰退造成的利率倒掛。

謝金河進一步指出，以服務矽谷風險性投資客戶為主的矽谷銀行母公司SVBFinancial（SIVB）2021年底股價一度高達763.22美元，9日重挫60%，股價殺到剩下82.23美元，現在若增資不順利，前景堪慮，而且可能引發連鎖效應，衝擊其他地區性銀行，後續的骨牌效應，恐怕會影響3月聯準會的升息決策。

謝金河強調，最近美國財政部長葉倫都是釋出鴿派聲音，一個是美國已經達到31.4兆美元的舉債上限，利率拉越高，美國壓力越大；二是日本及中國去年都大拋美債，中國減持2018億美元、日本少2227億美元，美國國債流動性已降至歷史最低，如果利率持續上升，美國財政部可能吃不消。

綜合上述分析，謝金河認為，也許矽谷銀行倒閉是利率政策的一個轉折點，10日美債殖利率大幅滑落，也許危機也是另一個轉機。

（中時新聞網 邱怡萱）

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