SVB風暴 FDIC時限短 2銀行收購意願褪去

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）10日因流動性不足突然倒閉，引發金融圈恐慌，原傳出PNC金融服務集團與加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）有意收購矽谷銀行，但外媒12日報導指出，由於美國監管機構要求買家須迅速提交收購計畫，使PNC金融與加拿大皇家銀行打退堂鼓。

矽谷銀行上周因流動性不足而倒閉，並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，FDIC自上周五接管後便積極為矽谷銀行尋求買家，以確保企業客戶得以動用銀行內資金。路透社12日援引消息人士報導，FDIC將提交收購意向書的截止時間訂於美國時間周日下午14時，由於時間窘迫，原有意購買SVB的PNC金融與加拿大皇家銀行難以在限期前提交收購意向書，使其收購意願趨淡。

據一名知情人士透露，PNC原先希望競購矽谷銀行政體業務，但隨後改變心意轉向收購部分業務，另一名消息人士則稱PNC已決定退出任何進一步的談判；至於加拿大皇家銀行，雖其內部針對本次收購進行了研究，不過消息人士指出其不太可能付諸行動，主因包括收購風險以及監管複雜性等。

美國監管機構的後續動向仍備受關注，美國財政部、聯準會，以及美國聯邦存款保險公司（FDIC）為確保美國民眾對金融體系的信心，於12日緊急發表聯合聲明，宣布矽谷銀行（Silicon Valley Bank）的儲戶可於13日起支取其在銀行內的資金。

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