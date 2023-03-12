美監管機構發聲明 SVB儲戶周一可取款

美國財政部、聯準會，以及美國聯邦存款保險公司（FDIC）於美東時間12日傍晚發表聯合聲明，宣布矽谷銀行（Silicon Valley Bank）的儲戶可於13日起支取其在銀行內的資金。

專為科技新創提供融資的矽谷銀行於上周增資失敗，引發客戶擠兌，短短48小時內宣告倒閉，並由FDIC接管，監管機構的行動走向備受關注。美國財政部、聯準會以及FDIC於12日發布聯合聲明指出，財政部在收到FDIC與聯準會提供的意見後已與總統協商，並由財政部長葉倫（Janet Yellen）批准採取緊急行動，矽谷銀行的儲戶自13日起，可以動用其在銀行內的全部資金，且與矽谷銀行相關的損失不會由納稅人承擔。

美國監管機構在聲明中強調，他們正在採取果斷行動，透過強化民眾對金融體系的信心，以保護美國經濟，他們採取的措將確保美國金融體系持續發揮持關鍵作用，包括保護存款、為家庭和企業提供貸款等。

此外，財政部也在該聲明中表示，他們將關閉紐約的Signature Bank，存款人將獲得全額補償，同樣不會由納稅人承擔損失。

該份聲明最後提到，聯準會將會向符合條件的存款機構提供額外資金，以確保銀行能滿足存款人的需求。

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