矽谷銀行風暴 Fed今緊急商議

美國聯準會宣佈將在台北時間周一（13日）晚間11時30分召開緊急閉門會議，在矽谷銀行（SVB）一夕倒閉之後，主席鮑爾是否將提出救市措施備受市場關注。

而在同時，美媒報導聯準會與聯邦存款保險公司（FDIC）正在考慮成立一個基金，為陷入困境的銀行提供存款擔保，希望藉此讓存款人安心，避免擠兌風潮擴散。

美聯準會官網公告，周一閉門視訊會議討論事項是「理事會檢討與決定聯準銀行收取的預付與貼現利率」。是否表示將寬鬆銀根？仍不得而知。

矽谷銀行一夕倒閉，讓金融監管機構措手不及，尤其是身為主要監管者的聯準會。

在11日～12日的周日，美國政府全面動員，希望將這場2008年金融危機以來最大銀行倒閉案的傷害減到最輕。

路透引述消息人士表示，聯邦存款保險公司仍在尋找是否有銀行願意併購矽谷銀行。根據業界主管透露，對任何銀行來說，這種併購案都是規模巨大，需要主管機構提供特殊擔保及其他補貼。矽谷銀行資產高達2,090億美元，名列美國第16大銀行，能夠在周末間就達成收購的潛在買家屈指可數。

聯準會與聯邦存款保險公司則與銀行業主管討論是否成立一檔特別基金，以穩定投資人情緒。

對沖基金大戶艾克曼（Bill Ackman）在推特表示，如果無法保護全體存款人，將導致其他金融機構被大量提領存款保險上限之外的資金。

美國財政部長葉倫周日受訪明確指出不會為矽谷銀行紓困。她上周五與金融監管機構開會討矽谷銀行倒閉，完全相信主管機構將採取適當措施。

總統拜登與加州州長紐森（Gavin Newsom）就SVB倒閉事件交談，並討論解決問題的方法，但白宮聲明未有交代細節。

此外，拜登的經濟顧問理事會主席魯斯（Cecilia Rouse）亦精神喊話，表示對金融體系有信心。

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