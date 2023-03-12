空污嚴重 泰國廢氣籠罩 一周20萬人就醫

觀光大國泰國近期空污嚴重，首都曼谷更被黃褐色廢氣籠罩，掩蓋掉大樓，整座城市黑壓壓一片，PM2.5濃度連續多日超標，今年以來全泰國已有逾130萬人因空污生病，包括20萬人中風，近一周也有將近20萬人就醫。

綜合美國自由亞洲電台（RFA）、泰國公視（Thai PBS）等報導，有1100萬人口的曼谷連日來受到汽車排放廢氣、工業廢氣及農民焚燒田梗引發的黃褐色有害霧霾籠罩。

泰國衛生官員9日表示，自今年以來，泰國已經有超過130萬人因空污生病，包括超過58萬人染上呼吸道疾病，超過26萬人有皮膚疾病，逾24萬人罹患眼疾，20萬人中風，另外光是最近一周，就有將近20萬人就醫治療。

當局於10日下達公衛警示，呼籲民眾減少戶外活動時間，必要時穿戴N-95口罩等個人防護裝備，同時要求老人、兒童、孕婦避免出門。

泰國公共衛生部常務次長歐帕（Opas Karnkawinpong）表示，泰國有15個省已經連續三天每立方公尺PM2.5濃度超過51微克。

過去幾天，曼谷多數地區的PM2.5濃度也超過安全值。

針對PM2.5濃度超標，曼谷公立幼兒園已設置裝有空氣清淨機的「無塵室」保護幼童。

PM2.5指的是直徑小於2.5微米的有害空氣懸浮微粒，直徑比人類頭髮還小30倍。PM2.5會造成嚴重的健康問題，包括呼吸道、心血管疾病及癌症。

甘卡文蓬表示，和過去2年相比，今年PM2.5濃度特別高，主要在於過去2年旅遊因新冠疫情受阻，導致污染程度較低。

泰國北部城市清邁的的空污情形更嚴重，主因在於這個時節正是當地農民焚燒作物殘梗的季節。

根據世界衛生組織「全球空氣品質報告」（State of Global Air），泰國是空污第二嚴重的東南亞國家，每年都在和印尼角逐第一名。

泰國空氣品質通常在12月至隔年4月的乾季期間下降，這段時節除了森林野火頻仍外，農人也會焚燒作物殘梗，導致空氣品質惡化。

文章來源：Thailand issues warnings after smog blankets major cities

文章來源：Over 1.3 million people in Thailand suffering air pollution-related diseases

（中時新聞網 吳映璠）