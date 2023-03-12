矽谷銀倒閉嚇到白宮 這大銀行也爆危機

矽谷銀行倒閉嚇到白宮！這家大銀行也爆危機 股價雪崩52％

全美第16大銀行矽谷銀行倒閉引爆銀行業股災，美國政府緊急介入，勒令該行關閉並接管，市場開始觀察有哪些銀行也面臨類似的危機。近日，First Republic Bank股價大幅下跌，因為投資人對其資產未實現損失及對存款的嚴重依賴感到擔憂。

華爾街日報報導，反應市場對其的擔憂，First Republic周五（10日）早盤一度暴跌52%，之後跌勢迅速收斂，尾盤仍大跌15%。

報導指出，First Republic的資產公允市場價值及資產負債表價值存有巨大差距，其年報顯示，截至去年12月31日，該行房地產抵押貸款的公允市場價值為1175億美元，較其資產負債表價值的1368億美元低193億美元，單一資產類別的公允價值差距，大於First Republic總股本174億美元。

此外，First Republic與SVB相呼應的隱憂是其負債對客戶存款的嚴重依賴，這些存款大多來自科技初創公司和風險資本投資者。

對此，First Republic發表聲明安撫投資人，強調其流動性和存款仍然強勁，該公司表示，除了多元的存款資產，還包括聯邦住房貸款銀行和聯邦儲備銀行逾600億美元可用和未使用貸款能力，一直維持強勁的資本狀況，資本水準高於監管要求。

（中時新聞網 蔡宗倫）