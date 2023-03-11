美國積極與印度科技合作

中國面臨美國來勢洶洶的科技戰攻勢，在美方積極拉攏盟友下，已然擴及日荷台韓等多個國家。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）近日再出訪印度，尋求加強美印科技合作，進一步圍堵中國晶片發展。但她強調，美方並不尋求與中國技術「脫鉤」。

路透11日報導，雷蒙多率領代表團於10日開啟訪印行程，首站與印度貿易部長高雅爾（Piyush Goyal）會面，簽署美印備忘錄，合作拓展晶片行業技術。雷蒙多指出，印度是可信賴的技術夥伴，可能成為美國電子零件和硬體的主要供應來源，而不單只是晶片方面。

談及對中國晶片的圍堵措施，雷蒙多強調，美國不是想與中國科技技術「脫鉤」，而是不希望中國把美國科技應用於軍事用途，以此保障美國與盟友的國家安全。

RFI引述雷蒙多表示，印度加強科技發展，亦符合美國尋求使供應鏈更具彈性的願望和目標。雷蒙多本次與10家美國公司高層同行，並預告將在印度進行多項「重大投資」，但並未說明細節。

另一方面，外媒稍早曾引述雷蒙多預告，計劃今年內訪問中國，最快將於春季率先派出訪團前往中國進行細節規劃。她指出，美國總統拜登希望無論在商業或外交方面，皆以對美國有利的方式與中國進行交涉，並期望透過溝通，使美中緊張關係降溫。

對此，中國商務部美大司官員8日表示，至今尚未收到美方有關雷蒙多訪中的建議，但中方認為，雙方商務部門保持對話溝通十分重要，對雷蒙多希望訪中持開放態度。中方將繼續致力於通過對話解決彼此關切、推動建設性務實合作。