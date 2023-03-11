帕森斯 鼓勵企業投資弱勢新創

曾任時代華納執行長及花旗集團董事長的帕森斯（Richard Parsons），當年差點踏入政壇，但他堅信留在業界更能發揮社會影響力。近年種族、性別議題漸受重視，他創立「公平聯盟」（Equity Alliance）募集基金，以非裔美人身份拋磚引玉鼓勵創投家支持弱勢族群新創企業。

2002年帕森斯當上時代華納執行長時，曾以為美國將出現愈來愈多非裔美人企業領袖。他在近日接受專訪時表示：「當時我以為在1970年代『偉大社會』運動造就的新浪潮之下，將有一批人才嶄露頭角，但基於一些因素這個願景並未實現。」

今日財富500大企業當中只有六家是由非裔執行長領導，諷刺的是，這個數字已創下歷史新高，令帕森斯決定親自出手推動改革。2020年他與勞德（Ronald Lauder）、雷爾（Kenneth Lerer）等創投資本家創立公平聯盟，並在2021年推出第一檔基金，旨在促進資本民主化，讓女性及有色人種等來自弱勢族群的創業家獲得創業資金。

帕森斯表示：「我們試圖打造的投資模式是要證明，投資那些被社會忽略的族群將獲得實質回報。」

第一檔公平聯盟基金在2022年已累積2,860萬美元資金，投資者除了多位知名創投家之外還有美國銀行及福特基金會。帕森斯宣稱第一檔基金的投報率接近300％，而他即將在2023年春天推出第二檔基金，預計募資7,500萬至1億美元。

今年74歲的帕森斯是美國業界知名的危機處理王，一路走來讓許多大企業起死回生，包括1980年代深陷財務危機的Dime儲蓄銀行，及2001年與美國線上（AOL）合併後事業陷入瓶頸的時代華納。2008年美國正值金融風暴之際，他入主花旗集團推動改革。

帕森斯自小不熱衷讀書但天資過人，即便大學肄業還是高分通過入學考試進入紐約聯合大學攻讀法律系。他在1971年拿下紐約州律師資格考試榜首，並在州議會實習時受到當時擔任州長的尼爾森‧洛克斐勒（Nelson Rockefeller）青睞，提拔他進入白宮擔任幕僚。

此後帕森斯又被挖角到紐約法律事務所，一路爬上管理合夥人的位子，但後來發覺商界比法界更令他嚮往。他表示法律訴訟充斥著條件交易與各種爭論，但企業經營則是關乎建立事業與展望未來。

他坦言在白宮擔任幕僚時期曾考慮過從政，但洛克斐勒告誡他從政不該是謀生方式，否則無法在關鍵時刻做出公正的判斷，於是他決定在業界發揮影響力。

2020年非裔美人佛洛伊德（George Floyd）之死讓種族議題再度成為全球焦點，也讓帕森斯想起數十年前曾有上一波浪潮曇花一現，於是這回他決定親自延續浪潮，造就了他創立公平聯盟基金的契機。

Crunchbase資料顯示全球創投資本只有2％用來支持非裔創業家，而帕森斯的目標就是為這個困境提出長遠解決之道，除了為弱勢族群創業家提供資金外，更重要的是為他們引薦更多潛在金主與業界前輩。

帕森斯表示：「我認識很多人，我能介紹大家彼此認識。」