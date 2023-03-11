矽谷銀倒閉 科技業CEO嚇壞3億存款領不出

矽谷銀行（Silicon Valley Bank）宣布倒閉震撼金融市場，為2008年金融危機以來最大銀行倒閉案。由於事發突然，許多投資人紛紛嘗試提領存款，一名企業執行長存放至少1,000萬美元（折合新台幣約3億），急得她不斷打電話聯繫矽谷銀行，直呼「這是人生最糟糕的18小時」。

矽谷銀行母公司SVB Financial Group成立於1983年，主要為初創公司提供融資服務。它8日揭露虧損及存款降幅超乎預期情況，宣布籌資逾20億美元以填補資金缺口。消息一出引爆擠兌潮，股價也隨之暴跌。

矽谷銀行在10日停牌交易後宣布倒閉，加州金融保護和創新部（DFPI）勒令SVB關閉，並指定由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。

紐約郵報報導，10日一早，含Lyft高層里維（Dor Levi）在內等十幾名科技投資人，聚集在SVB曼哈頓分行前試圖提領存款，銀行出面將眾人阻擋於大樓外，並通知警方到場。

波士頓健康公司FarmboxRx執行長泰納（Ashley Tyrner）說，她在矽谷銀行中至少有1,000萬美元的存款，她一直瘋狂打電話給銀行，但都無人回應，直呼「這是我人生中最糟糕的18小時」。

泰納表示，她與SVB銀行業務關係可以追溯至兩年前，她打算籌集風險融資，而SVB則首選，當時大家都對該銀行讚譽有加，她說「我至少存了八位數」。

泰納說，9日下午她還在跟家人度假，結果營運長緊急傳來簡訊，告訴她這個消息，希望她批准電報，結果網站完全崩潰，打電話給SVB也無人回應，「完全沒有回覆公司任何一個人，我們完全不知道發生什麼事」。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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