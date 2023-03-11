矽谷銀風暴擴大 Fed強勢升息態度恐翻轉

矽谷銀行暴雷拖累金融股全面下挫，美股三大指數周線重挫逾4％，投資人恐慌情緒急速攀升，華爾街點名20家銀行可能步其後塵。矽谷銀行倒閉加上2月就業報告反映薪資長低預期，聯準會（Fed）3月例會升息1碼的機率再升至7成。

矽谷銀行出售債券慘賠引發擠兌，最終遭主管機關接管，成為2008年全球金融危機以來美國最大銀行破產案。

聯準會近年激進升息讓銀行的債券投資組合出現高額未實現損失，外加就業報告顯示薪資成長不如預期，投資人預期聯準會加速升息的態度可能逆轉。利率期貨盤顯示，3月例會升息1碼的機率再度回升至7成。

道瓊工業指數10日收盤大跌1.1％，報31,909.64點，標普500指數挫低1.45％，收在3,861.59 點，科技股雲集的那斯達克指數重挫1.8％，報11,138.89點。

道指全周狂瀉4.4％，標指重跌4.5％，那指跌幅深達4.7％，分別創下去年6月、9月和11月以來最大單周跌幅。

華爾街恐慌指數VIX連續兩日跳升，10日狂飆9.69％，逼近25。

矽谷銀行風暴拖累金融股血流成河，SPDR標普地區性銀行ETF收低4.4％，美國銀行（BoA）下挫0.9％、花旗集團下跌0.5％，摩根大通一支獨秀，收高2.5％。

業務前景不佳的銀行慘遭投資人拋售。房地產業務比重高的西太平洋銀行公司和第一共和銀行，近兩個交易日分別狂瀉54％和29％。

加密友善銀行Signature銀行近兩個交易日股價跳水32％，10日崩跌23％，創下上市近20年來最大單日跌幅。宣布清算的Silvergate收低11.3％，今年來累跌86％。

還有多家銀行因為股價波動過大10日一度熔斷，例如Signature銀行、西太平洋銀行公司和第一共和銀行。

華爾街點名20家可能步上矽谷銀行後塵，面臨巨額證券損失的銀行，包括德州聯信銀行（Comerica）和第一共和銀行等。

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